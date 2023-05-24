Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi

Xã hội 24/05/2023 10:16

Sáng 24/5, chợ Vina nằm ở trung tâm TP. Vĩnh Yên bốc cháy, hàng chục ki-ốt cùng hơn 10 ô tô bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 1h ngày 24/5, tại một góc ki-ốt trong chợ Vina bất ngờ bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu lợp mái tôn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi - Ảnh 1
Lửa bốc cháy dữ dội tại chợ Vina  - Ảnh: VOV

Theo nhân chứng, thời điểm này gió rất lớn nên lửa lây lan rất nhanh, chỉ trong ít phút cả khu chợ bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. "Nhiều tiểu thương chạy vào chợ cứu đồ nhưng lửa lớn nên không cứu được nhiều. Hơn 10 ô tô đỗ ở vỉa hè cũng bị thiêu rụi", một nhân chứng chia sẻ.

Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt để dập lửa - Ảnh: VOV
Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi - Ảnh 3
Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản ở chợ  - Ảnh: VOV
Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi - Ảnh 4
Đến 6h sáng 24/5, lửa vẫn cháy âm ỉ - Ảnh: VOV

Cũng theo thông tin từ VnExpress, nhà cách chợ khoảng 500m, anh T. cho biết đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán, chạy đến thì lửa đã bao trùm một góc chợ. "Gió rất lớn nên lửa lan nhanh, chỉ ít phút cả khu chợ bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. Mùi khét đặc quánh không khí, người dân đến xem cũng không thể đứng gần vì sức nóng, mùi khói", anh kể.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc điều 8 xe chuyên dụng cùng 60 lính cứu hỏa tới hiện trường. Lãnh đạo cơ quan chữa cháy cho biết nhận được báo cháy khoảng 30 phút sau tiếng sấm sét lớn nên đang nghi ngờ do sét đánh vào chợ.

Khu vực cháy thuộc dự án xây dựng chùa Khai Quang. Hiện dự án chưa triển khai nên nhiều người dân dựng ki-ốt bán các đồ gia dụng, điện tử, quần áo phục vụ người dân phường Khai Quang và công nhân KCN Khai Quang.

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