Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 1h ngày 24/5, tại một góc ki-ốt trong chợ Vina bất ngờ bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu lợp mái tôn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Lửa bốc cháy dữ dội tại chợ Vina - Ảnh: VOV

Theo nhân chứng, thời điểm này gió rất lớn nên lửa lây lan rất nhanh, chỉ trong ít phút cả khu chợ bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. "Nhiều tiểu thương chạy vào chợ cứu đồ nhưng lửa lớn nên không cứu được nhiều. Hơn 10 ô tô đỗ ở vỉa hè cũng bị thiêu rụi", một nhân chứng chia sẻ.