Vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang vào khoảng 14h ngày 12/5 khiến 3 người tử vong.
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Theo thông tin từ Báo Dân Trí, lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, khoảng 14h ngày 12/5, tại phòng trà cao 4 tầng tại phố Văn Cao, phường Đằng Giang, xảy ra hỏa hoạn. Theo nhân chứng, thời điểm cháy, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 1 của tòa nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên. Khi cháy, có nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà này.
Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động, tiến hành phun nước dập lửa. Đến khoảng 16h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế không để cháy lan sang nhà bên cạnh, tuy nhiên lửa vẫn còn cháy ở bên trong.
Lực lượng chức năng sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, đeo mặt nạ tiến vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm người mắc kẹt. Được biết, quán bar nằm trong khu phố trung tâm của TP Hải Phòng và khách chủ yếu là người Hàn Quốc.
Dẫn thông tin từ Báo Lao Động, ngôi nhà cháy là dạng nhà ống, cao 4 tầng. Trước khi xảy ra vụ cháy, tại đây kinh doanh dịch vụ quán bar, phòng trà. Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng, vụ cháy khiến 3 người trong quán tử vong, 1 người may mắn thoát ra ngoài.
Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.