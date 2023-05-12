Theo thông tin từ Báo Dân Trí, lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, khoảng 14h ngày 12/5, tại phòng trà cao 4 tầng tại phố Văn Cao, phường Đằng Giang, xảy ra hỏa hoạn. Theo nhân chứng, thời điểm cháy, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 1 của tòa nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên. Khi cháy, có nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà này.

Hiện trường vụ hỏa hoạn- Ảnh Báo Dân Trí

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động, tiến hành phun nước dập lửa. Đến khoảng 16h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế không để cháy lan sang nhà bên cạnh, tuy nhiên lửa vẫn còn cháy ở bên trong.