TP.HCM: Cháy cửa hàng bán vật tư quảng cáo, thiêu rụi nhiều tài sản

Cửa hàng đang đóng cửa, khói bên trong tỏa ra mù mịt. Người dân hô hoán dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành do không thể phá cửa cuốn.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 09/05, người dân sống trên đường Lạc Long Quân (phường 11, quận Tân Bình) thấy lửa bốc lên mạnh ở cửa hàng bán vật tư quảng cáo trên địa bàn.

Thời điểm này, cửa hàng đang đóng cửa, khói bên trong tỏa ra mù mịt. Người dân hô hoán dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành do không thể phá cửa cuốn.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật tư quảng cáo trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường, dùng vật dụng chuyên dùng cắt cửa cuốn rồi kéo đường ống nước vào bên trong cửa hàng dập lửa.

Dẫn tin từ Zingnews, khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến một số tài sản trong cửa hàng bị cháy hư hỏng.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị liên quan kéo đường ống nước vào bên trong cửa hàng dập lửa - Ảnh: Zingnews

Theo nhân chứng, sau khi hết giờ làm, nhân viên và chủ cửa hàng bán vật tư quảng cáo khóa cửa về nhà thì xảy ra cháy. Bước đầu, cơ quan chức năng quận Tân Bình xác định vụ cháy do chập điện.

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