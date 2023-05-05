Quảng Ninh: Cháy dữ dội ở bãi tập kết phao xốp, nhiều quả phao bị cháy rụi chưa rõ nguyên nhân

Đám cháy thu hút khá đông người dân chứng kiến đa số đều bày tỏ lo lắng vụ cháy sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí huyện Vân Đồn, môi trường vịnh Bái Tử Long.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 22h ngày 4/5, bãi tập kết phao xốp và rác thải khổng lồ trong khu vực cảng cá Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh ) bất ngờ bốc cháy . Ít phút sau, đám cháy lan rộng và bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vân Đồn điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng dập lửa.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đến 23h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người hay các tài sản khác trong khu vực lân cận.

Theo ông Lý Văn Khương, Chánh văn phòng UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) thông tin trên VTC cho biết, các lực lượng chức năng đang sử dụng các phương tiện chuyên dụng để dập tắt đám cháy, đồng thời, thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy huyện Vân Đồn đã điều 2 xe bồn (1 xe huy động từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), 1 máy xúc, máy bơm nước biển và huy động lực lượng Công an thị trấn, dân quân tự vệ thị trấn thực hiện ngay các biện pháp khống chế đám cháy. Ảnh: VTC

Ông Khương cũng cho biết thêm, đến 23h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người hay các tài sản khác trong khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 2 triệu quả phao xốp và một số rác thải khác đã bị rụi. Đây là loại phao xốp được thu gom trên vịnh Bái Tử Long tập kết tạm sau khi các hộ nuôi trồng thủy sản chuyển đổi từ phao xốp sang sử dụng phao nhựa, theo đề án bảo vệ môi trường vịnh Bái Tử Long.

Hiện vụ việc đang được xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân.