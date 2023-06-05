Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Đời sống 05/06/2023 20:45

Khoảng 17 giờ ngày 5/6, một xưởng sửa chữa ô tô tại đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng hơn 17h ngày 5/6, tại xưởng sửa chữa ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong gara có nhiều ô tô đang sửa chữa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét nhiều người ở xa cũng trông thấy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường dập lửa. Do vụ cháy có khả năng lan rộng, một số đơn vị chữa cháy lân cận và Công an TP. Hà Nội được điều động chi viện.

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Tài sản bên trong gara bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 2
Lực lượng chức năng chữa cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ bất ngờ ngửi thấy mùi khét và khói phát ra từ khu vực xưởng. "Tôi thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì hô hoán mọi người chạy ra khỏi nhà. Vài người khác hô hào gọi cứu hỏa", một nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, xưởng sửa chữa ô tô quây tôn rộng cả trăm mét vuông bị thiêu rụi. Bên trong xưởng sửa chữa ô tô có một số phương tiện không kịp di chuyển đã bị lửa làm hư hỏng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy (nguồn VietNamNet):

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 3
Khu vực gần hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet
Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 4
Cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: VietNamNet

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 5

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 6

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 7

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 8

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh 9
Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy - Ảnh: VietNamNet
Hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại ở Tiền Giang cháy rụi trong đêm

Hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại ở Tiền Giang cháy rụi trong đêm

Tối ngày 28/5, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy lớn ở Hà Nội cháy xưởng sửa ô tô cháy lớn tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 0 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 9 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới