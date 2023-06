Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng hơn 17h ngày 5/6, tại xưởng sửa chữa ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong gara có nhiều ô tô đang sửa chữa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét nhiều người ở xa cũng trông thấy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường dập lửa. Do vụ cháy có khả năng lan rộng, một số đơn vị chữa cháy lân cận và Công an TP. Hà Nội được điều động chi viện.