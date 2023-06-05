Khoảng 17 giờ ngày 5/6, một xưởng sửa chữa ô tô tại đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng hơn 17h ngày 5/6, tại xưởng sửa chữa ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong gara có nhiều ô tô đang sửa chữa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét nhiều người ở xa cũng trông thấy.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường dập lửa. Do vụ cháy có khả năng lan rộng, một số đơn vị chữa cháy lân cận và Công an TP. Hà Nội được điều động chi viện.
Cũng theo thông tin từ VietNamNet, người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ bất ngờ ngửi thấy mùi khét và khói phát ra từ khu vực xưởng. "Tôi thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì hô hoán mọi người chạy ra khỏi nhà. Vài người khác hô hào gọi cứu hỏa", một nhân chứng cho biết.
Tại hiện trường, xưởng sửa chữa ô tô quây tôn rộng cả trăm mét vuông bị thiêu rụi. Bên trong xưởng sửa chữa ô tô có một số phương tiện không kịp di chuyển đã bị lửa làm hư hỏng.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy (nguồn VietNamNet):