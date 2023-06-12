Giải cứu bé gái bị lừa, ép làm tiếp viên quán karaoke

Đời sống 12/06/2023 13:44

Trưa 12/6, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, về cô gái tên T.A. (sn 2004, Lai Châu) bị một người đàn ông lạ mặt lừa xuống Hà Nội và ép làm phục vụ quán karaoke.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an tỉnh lai Châu) nhận được đơn đề nghị của một người đàn ông quê huyện Tam Đường về việc con gái tên T.A. (sinh năm 2004, quê huyện Tam Đường) bị lừa xuống Hà Nội làm nhân viên karaoke.

Ngay khi nhận được đơn đề nghị giải cứu cô gái, Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Tam Đường và gia đình cháu T.A. xác minh, xác định nạn nhân bị 1 đối tượng quen biết trên Facebook rủ xuống Hà Nội làm thuê, đối tượng trả tiền xe khách và mua quần áo cho.

Đối tượng bảo cô gái đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke nhưng cháu T.A không đồng ý, đối tượng đã bắt nạn nhân phải viết giấy vay nợ số tiền 6 triệu đồng, cháu T.A. không đồng ý viết giấy vay nợ nên đối tượng đã đưa cháu lên Sơn Dương (Tuyên Quang) để làm nhân viên phục vụ quán karaoke để trả nợ.

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Lực lượng công an giải cứu thành công cháu T.A. - Ảnh: VietNamNet

Sau khi xác minh, Phòng PC02 - Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Sơn Dương, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã giải cứu T.A đang bị các đối tượng giữ tại quán karaoke Phố Đêm, thuộc xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đến ngày 8/6, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. 

Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Dương xác minh, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, ngày 17/5, trang Facebook của Công an tỉnh Lai Châu nhận được hàng loạt tin nhắn cầu cứu của tài khoản có tên "Phạm Thị Thu T", mong được giải cứu khỏi một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xác minh, người cầu cứu là Phàn Thị T. (16 tuổi, trú xã Bản Lang, H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

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Chị T. cầu cứu Công an tỉnh Lai Châu qua trang Facebook chính thống - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay trong ngày 18/5, dưới sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, T. đã được giải cứu và trở về với gia đình.

Tại cơ quan chức năng, T. trình bày, do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình nên tháng 9/2022, T. lên MXH kiếm việc và giấu gia đình xuống Hà Nội để làm nhân viên rửa bát cho một quán ăn như được hứa hẹn. Tuy nhiên, xuống đến nơi thì T. lại bị đưa vào một quán karaoke. Tại đây, T. bị ép phục vụ khách hát nhưng không đồng ý nên vài ngày sau, T. bị đưa đến một quán karaoke khác ở tỉnh Cao Bằng. Chủ quán thấy T. cũng không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa đến quán karaoke khác tại tỉnh Bắc Kạn.

Giải cứu bé gái bị lừa, ép làm tiếp viên quán karaoke - Ảnh 3
Chị T. được công an đưa về với gia đình - Ảnh: Báo Thanh niên

Ở Bắc Kạn ít ngày, T. cũng không chịu tiếp khách nên lại bị đưa về quán karaoke L.H ở xã Tràng Xá (H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, chủ quán nói đã mua T. với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu T. phải làm việc để trả nợ.

Do T. nhất định không chịu tiếp khách hát nên chủ quán giao làm việc dọn dẹp, không cho ra khỏi phòng khi chưa được gọi và tuyệt đối không được ra khỏi quán hát. Ngoài ra, T. còn bị yêu cầu cất điện thoại, không cho nạp thẻ, hạn chế gọi điện và nếu gọi phải có người giám sát.

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