Ngủ tại quán karaoke: Bé gái 14 tuổi bị kẻ xấu dìu ra nơi vắng vẻ rồi cưỡng hiếp

Đời sống 23/05/2023 21:06

Đối tượng H. (25 tuổi, trú tại Hà Nội) đã lợi dụng lúc bé gái đang trong tình trạng say xỉn nằm ngủ tại quán karaoke để đưa nạn nhân ra ngoài vườn quan hệ tình dục.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, ngày 23/5, Công an TP. Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H (SN 1998, trú tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngủ tại quán karaoke: Bé gái 14 tuổi bị kẻ xấu dìu ra nơi vắng vẻ rồi cưỡng hiếp - Ảnh 1
Đối tượng V.Đ.H - Ảnh: Báo Tiền phong

Dẫn tin từ báo Công lý, nạn nhân là cháu T. (SN 2009, trú tại TP. Hà Nội). Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 19/4/2023, cháu T. đang trong tình trạng say rượu và nằm ngủ tại phòng khách quán karaoke ở xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).

Thấy vậy, V.Đ.H đã dìu cháu T. ra khu vực vườn giáp với phòng khách để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ tình dục xong, H. đưa T. vào giường ngủ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện, Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

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