Hy hữu: Cô gái 'bận rộn bất đắc dĩ' vì bị nhầm trong vụ hiếp dâm ở Vĩnh Phúc

Đời sống 09/05/2023 13:34

Cô gái quá mệt mỏi vì mỗi ngày phải nhận khoảng 200 số lạ gọi tới máy của mình, hàng trăm tin nhắn gửi tới điện thoại và Facebook.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/5, điện thoại của chị H. C (trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) liên tục đổ chuông. Ước tính có khoảng 200 số lạ gọi tới máy của mình trong ngày, hàng trăm tin nhắn gửi tới điện thoại và Facebook.

Hy hữu: Cô gái 'bận rộn bất đắc dĩ' vì bị nhầm trong vụ hiếp dâm ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1
Phan Văn Cương bị bắt ngay tại trận - Ảnh: Báo Dân trí

Sau đó, chị này sau đó đã phải đăng bài đính chính trên trang cá nhân khẳng định rằng: "Vụ việc không phải xảy ra ở quán của mình và mình cũng không bị làm sao. Mong mọi người suy xét cho kỹ trước khi đưa ra bất cứ nhận xét gì. Mong mọi người không gọi điện hay nhắn tin làm phiền".

Đồng thời, chị H. C cũng kêu gọi cộng đồng mạng không tiếp tục chia sẻ những bức ảnh liên quan đến cửa hàng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Sự nhầm lẫn này là do, vụ hiếp dâm xảy ra ở cửa hàng bên cạnh. Tuy nhiên, trên mạng sau đó lại chia sẻ hình ảnh đối tượng Phạm Văn Cương ngồi ở trước cửa hàng nhà chị. Bức ảnh còn có cả biển hiệu, số điện thoại, tên Facebook của chị H. C.

Nhiều người cho rằng, vụ việc xảy ra ở cửa hàng nhà chị nên đã nhắn tin, gọi điện. Nhiều người thậm chí có những lời lẽ không hay hoặc đăng tải các bình luận khiếm nhã trên Facebook của chị H. C khiến chị cảm thấy vô cùng phiền hà, mệt mỏi.

Hy hữu: Cô gái 'bận rộn bất đắc dĩ' vì bị nhầm trong vụ hiếp dâm ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2
Nhờ nhanh trí, bà chủ cửa hàng quần áo ở Vĩnh Phúc đã đánh lạc hướng được đối tượng đòi hiếp dâm mình - Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 23h35 ngày 5/5, khi đã có hơi men, Phan Văn Cương điều khiển xe mô tô đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Lúc này, thấy chị Đ.T.H. (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) đang thử đồ, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm. Đối tượng sử dụng dao nhọn dài 32cm đe dọa chị H., bắt phải cho quan hệ tình dục. Chị H. đã khéo léo, giả vờ đồng ý nhưng cố gắng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu đối tượng phải sử dụng bao cao su. Với sự mưu lược của chị H., đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.

Hy hữu: Cô gái 'bận rộn bất đắc dĩ' vì bị nhầm trong vụ hiếp dâm ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3
Đối tượng Phan Văn Cương dùng dao nhọn khống chế chị H., đòi quan hệ tình dục ngay trong cửa hàng - Ảnh: Báo Dân trí

Sau đó, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Cương (SN 1992) để điều tra hành vi hiếp dâm.

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