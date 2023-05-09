Khung án nào dành cho kẻ hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc?

Đời sống 09/05/2023 09:13

Luật sư cho rằng, hành vi của của nghi phạm khống chế đòi quan hệ tình dục với chủ shop ở Vĩnh Phúc rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật phải áp dụng hình phạt trong tố tụng hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h35 ngày 5/5, khi đã có hơi men, Phan Văn Cương (SN 1992, trú ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

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Nhờ nhanh trí, bà chủ cửa hàng quần áo ở Vĩnh Phúc đã đánh lạc hướng được đối tượng đòi hiếp dâm mình - Ảnh: Báo Lao động

Lúc này, thấy chị Đ.T.H. (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) đang thử đồ, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm. Đối tượng sử dụng dao nhọn dài 32cm đe dọa chị H., bắt phải cho quan hệ tình dục. Chị H. đã khéo léo, giả vờ đồng ý nhưng cố gắng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu đối tượng phải sử dụng bao cao su. Với sự mưu lược của chị H., đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.

Sau đó, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Cương (SN 1992) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự có thể tới 7 năm tù thì đối tượng này phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Mặc dù đối tượng chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân nhưng hành vi dùng vũ lực nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm.

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Đối tượng Phan Văn Cương dùng dao nhọn khống chế chị H., đòi quan hệ tình dục ngay trong cửa hàng - Ảnh: Báo Dân trí

Nhìn qua clip, nhiều người sẽ bàng hoàng, sợ hãi khi hành vi của đối tượng là rất manh động, liều lĩnh, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác.

 

Đối tượng hiếp dâm không thành là do nạn nhân chống cự, kêu cứu chứ không phải đối tượng tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm nên hành vi này thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

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Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Trên thực tế cho thấy có rất nhiều đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm, bị phát hiện, bắt giữ, xử lý nhưng sau khi trở về với đời sống xã hội lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do vấn đề sinh lý bất thường, có bệnh lý về tình dục nên nhu cầu tình dục bất thường khó kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Bất ngờ về nhân thân kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang ở Vĩnh Phúc

Bất ngờ về nhân thân kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang ở Vĩnh Phúc

Đối tượng được biết đến là người từng gây mất an ninh trật tự, không có nghề nghiệp ổn định, thậm chí đã nhiều lần đánh chính bố đẻ của mình.

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