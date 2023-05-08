Để thực hiện hành vi, Cương đã đỗ xe máy phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32 cm xông vào trong cửa hàng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sáng ngày 8/5, một cán bộ Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xác nhận: Công an huyện Bình Xuyên vừa bắt giữ 1 người đàn ông có hành vi dùng dao đe dọa, định hiếp dâm nữ chủ cửa hàng quần áo trên địa bàn thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông hung hãn cầm dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung clip cho thấy nghi phạm cầm dao đe dọa người phụ nữ. Sau đó, ép nạn nhân lột quần, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Lợi dụng lúc nghi phạm sơ hở, người phụ nữ lấy được con dao rồi hô hoán người dân trợ giúp khiến nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy. Được biết, nạn nhân tên C. (hơn 30 tuổi người địa phương), làm nghề buôn bán quần áo. Sau khi nghi phạm bỏ chạy được khoảng vài chục mét thì đã bị người dân cùng cảnh sát bắt giữ. Sau vụ việc, người phụ nữ may mắn không bị thương.

Nghi phạm Phan Văn Cương khi mới bị bắt - Ảnh: VTV Theo thông tin từ VTV, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, điều tra ban đầu, tối ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), nghi phạm Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy về nhà. Đến khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, Phan Văn Cương đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh thì thấy chị Đ.T.H. (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ quán thời trang đang thử đồ. Sau đó, nghi phạm Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân. Hình ảnh được camera ở shop quần áo ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip Để thực hiện hành vi, Cương đã đỗ xe máy phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32 cm xông vào trong cửa hàng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục. Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H. đã giả vờ đồng ý và tìm cách phân tán sự chú ý của đối tượng. Vào lúc Cương không để ý, người phụ nữ đã giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy, nghi phạm Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

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