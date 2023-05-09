Ngày 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết một số thông tin mới về bị can Phan Văn Cương (SN 1992) sau khi bị bắt về hành vi hiếp dâm.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) khẳng định, bị can Phan Văn Cương (SN 1992, trú ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) là thành phần thanh niên lêu lổng, không chịu làm ăn và từng đánh bố đẻ. Trước đây, bị công an địa phương gọi lên một số lần để giáo dục.
Thông tin đồn thổi giữa Phan Văn Cương và chị Đ.T.H. (SN 1986, trú ở huyện Bình Xuyên, chủ shop quần áo) từng có quan hệ tình cảm, vị lãnh đạo thị trấn Kim Long khẳng định "chưa nghe thông tin về việc này". Ngày 8/5, lãnh đạo thị trấn Kim Long đã yêu cầu xác minh thêm thông tin về thân nhân của thanh niên này.
Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h35 ngày 5/5, khi đã có hơi men, Phan Văn Cương điều khiển xe mô tô đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.
Lúc này, thấy chị Đ.T.H. (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) đang thử đồ, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm. Đối tượng sử dụng dao nhọn dài 32cm đe dọa chị H., bắt phải cho quan hệ tình dục. Chị H. đã khéo léo, giả vờ đồng ý nhưng cố gắng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu đối tượng phải sử dụng bao cao su. Với sự mưu lược của chị H., đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.
Sau đó, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Cương (SN 1992) để điều tra hành vi hiếp dâm.