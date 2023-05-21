Giấu gia đình tìm việc làm thêm, thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán qua nhiều quán karaoke, ép tiếp khách

Hôm 17/5, fanpage của Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin nhắn của T. với nội dung cầu cứu công an tới giải cứu thiếu nữ khỏi quán karaoke L.H ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 21/5, Công an tỉnh Lai Châu thông tin đơn vị vừa giải cứu thành công P.T.T. (15 tuổi, ở huyện Phong Thổ, Lai Châu), người bị lừa vào làm việc tại một quán karaoke tại Thái Nguyên.

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, theo T. trình bày, do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình nên tháng 9/2022, T. lên mạng xã hội kiếm việc và giấu gia đình xuống Hà Nội để làm nhân viên rửa bát cho một quán ăn như được hứa hẹn. Tuy nhiên, xuống đến nơi thì T. lại bị đưa vào một quán karaoke.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định T. thường trú tại bản Thèn Thầu, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Vì tin lời tuyển dụng đi làm phục vụ quán ăn lương cao ở trên mạng, thiếu nữ này bị lừa đưa đến một số quán karaoke ở Cao Bằng, Bắc Kạn trước khi được đưa sang Thái Nguyên.

Tin nhắn cầu cứu của T. cho Fanpage Công an tỉnh Lai Châu - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại đây, T. bị ép phục vụ khách hát nhưng không đồng ý nên vài ngày sau, T. bị đưa đến một quán karaoke khác ở tỉnh Cao Bằng. Chủ quán thấy T. cũng không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa đến quán karaoke khác tại tỉnh Bắc Kạn.

Ở Bắc Kạn ít ngày, T. cũng không chịu tiếp khách nên lại bị đưa về quán karaoke L.H ở xã Tràng Xá (H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, chủ quán nói đã mua T. với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu T. phải làm việc để trả nợ.

Do T. nhất định không chịu tiếp khách hát nên chủ quán giao làm việc dọn dẹp, không cho ra khỏi phòng khi chưa được gọi và tuyệt đối không được ra khỏi quán hát. Ngoài ra, T. còn bị yêu cầu cất điện thoại, không cho nạp thẻ, hạn chế gọi điện và nếu gọi phải có người giám sát.

Ngày 17/5, lợi dụng sơ hở, T. đã lén lấy điện thoại, dò mật khẩu wifi để đăng nhập vào Facebook và nhắn tin cầu cứu tới Facebook Công an tỉnh Lai Châu.

Nhận thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã xác minh và xác định T. là công dân trên địa bàn. Gia đình T. thuộc diện hộ nghèo và T. thuộc nhóm lao động yếu thế trong xã hội; đang được lập hồ sơ xin trợ cấp xã hội vì là người khuyết tật, nói ngọng bẩm sinh. T. rời nhà từ tháng 9/2022, gia đình rất lo lắng vì không biết con đi đâu, mất liên lạc.

T. may mắn được công an giải cứu, đưa về với gia đình - Ảnh: Báo Thanh Niên

Công an tỉnh Lai Châu đã động viên T. bình tĩnh, hướng dẫn gửi định vị, đánh dấu ký hiệu lên tường của quán để cơ quan chức năng nhận biết, tìm cách giải cứu.

Ngay trong ngày 18/5, dưới sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, T. đã được giải cứu và ngày 18/5 được trở về với gia đình.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý chủ quán karaoke L.H theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không nên tin vào những quảng cáo "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội hoặc những quảng cáo tuyển dụng của những người không rõ lai lịch, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người.