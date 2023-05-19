Thanh niên mượn danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan công an, Hồ Tuấn Anh từng làm việc cho một ngân hàng trên địa bàn nhưng đã bị ngân hàng này đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Hồ Tuấn Anh đã chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng của nhiều người cho vay.

Sau khi nghỉ việc, Hồ Tuấn Anh vẫn tiếp tục lợi dụng "mác" nhân viên ngân hàng và sự tin tưởng của nhiều người quen để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng.

Số tiền sau khi chiếm đoạt được Hồ Tuấn Anh dùng để chi trả các khoản nợ của cá nhân và mất khả năng trả lại số tiền vay này.

Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được Hồ Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỉ đồng của một số cá nhân.

Ngoài ra, cơ quan công an đang xác minh làm rõ hành vi của Hồ Tuấn Anh và các cá nhân liên quan dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỉ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền, đầu tư kinh doanh mỏ cát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án thì liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ số 06 Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Dương, số điện thoại 0352.73.8888 để phối hợp giải quyết.

Hồ Tuấn Anh thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Có khá nhiều vụ việc phát hiện có người mượn danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dẫn tin từ Báo Công an TP.HCM, ngày 10/04/2023 vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã hoàn tất truy tố, chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai) về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng các mối quan hệ xã hội, Huyền tạo niềm tin với nhiều người rồi dùng các phương thức, thủ đoạn khác nhau đưa ra thông tin không có thật như: kinh doanh bất động sản, đáo hạn ngân hàng, hoặc nói dối với khách hàng có hình thức vay lãi suất cao hơn để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Với chiêu thức này, Huyền bắt đầu vay tiền của bà T. (ngụ P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai) với lãi suất cao. Để tạo niềm tin, Huyền viết giấy mượn tiền với các khoản vay. Ban đầu, Huyền vay tiền của bà T. với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu/ngày rồi cho người khác vay lại 2.500 đồng/1 triệu/ngày để hưởng chênh lệch 500 đồng/1 triệu/ngày. Bà T. tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Huyền. Đến tháng 5/2020, Huyền đã nhiều lần không trả lãi và gốc như đã hứa. Số tiền Huyền còn nợ bà T. khoảng 55 tỷ đồng.