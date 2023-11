Thanh niên mượn danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hồ Tuấn Anh từng làm việc cho một ngân hàng trên địa bàn nhưng đã bị ngân hàng này đã chấm dứt hợp đồng lao động.