Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày

Đời sống 19/06/2023 14:26

Công việc nghe như trong mơ này cũng có vô vàn thử thách và vất vả.

Tay tôi từng dính đầy chất nhờn, nhúng trong sữa và phủ đầy lông vũ. Tôi cũng đã cầm mọi loại nước ngọt, bánh mì kẹp thịt và đá quý. Tôi từng cầm trên tay con rắn thật hay viên kim cương trị giá 30 triệu đô" - đó là miêu tả của Ashly Covington, một người mẫu tay chuyên nghiệp đến từ Mỹ. 

Như nhiều người khác, Ashly bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu thông thường 20 năm trước. Thế nhưng cô đã có cơ duyên trở thành người mẫu tay, tức chỉ cần sử dụng đôi tay của mình để lên hình. Ban đầu, cô cũng không biết làm mẫu tay là một nghề nghiệp cụ thể.

Lương cao nhưng không như mơ

Để làm được nghề này, người mẫu không chỉ cần có bàn tay đẹp không tì vết mà yêu cầu còn cao hơn thế rất nhiều. Trong nhiều năm, Ashly Covington đã rèn luyện cả về tinh thần và thể chất để chọc, nắm, quạt, trượt và làm nổi bật mọi thứ, từ hàng trăm quả chanh cho đến những viên đá quý và sẵn sàng nhúng tay vào bất cứ chất lỏng nào. Đôi tay cần có sự dẻo dai, linh hoạt, hay nói cách khác là "có thần" thì mới tạo ra được những bức hình hoàn hảo. 

Để trở thành người mẫu tay, bạn phải biết cách cầm một thứ gì đó thật đẹp và không làm lộ lòng bàn tay. Người mẫu tay phải dành nhiều năm luyện tập trước gương và trong cuộc sống hằng ngày. Theo Ashly, cô thực hành vào mọi lúc mọi nơi để tăng độ uyển chuyển cho đôi tay. Ví dụ, khi rót ly nước, cô thường rót bằng tay trái để luyện tập và sau đó thử rót ở nhiều độ cao khác nhau để tìm ra dáng tay rót nước đẹp nhất.

Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày - Ảnh 1

Ashly Covington có đôi bàn tay kiếm ra tiền theo nghĩa đen

Bù lại, thu nhập của người mẫu tay cũng cao không kém người mẫu chuyên nghiệp. Ashly - một người mẫu tự do cho biết cô có thể kiếm được từ 150 (hơn 3 triệu đồng) đến 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) mỗi ngày tùy vào hợp đồng mà mình nhận được. 

Dẫu vậy, mức thu nhập trong mơ này cũng chỉ có ở những người kỳ cựu và có tiếng như Ashly Covington. Thêm vào đó, thu nhập cao không có nghĩa là người mẫu tay chuyên nghiệp vô cùng giàu có. Ashly cho biết lần làm việc cuối cùng của cô là 3 tuần trước, và điều đó rất bình thường. Không có quá nhiều nhãn hàng có nhu cầu bỏ tiền triệu ra để thuê người mẫu tay chuyên nghiệp, nên đây là thị trường ngách. 

Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày - Ảnh 2
Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày - Ảnh 3

Mẫu tay có thể được thuê để chụp ảnh quảng cáo, thời trang

Giữ tay như giữ vàng

Cuộc sống của người mẫu tay đã ảnh hưởng đến mọi thứ trong đời sống hằng ngày của Ashly, từ sở thích đến việc sinh hoạt cá nhân. Lý do là vì cô phải giữ cho đôi tay của mình an toàn nhất có thể, thậm chí còn đeo găng tay thường xuyên để giữ cho lòng bàn tay của mình trông thật hoàn hảo.

Người mẫu tay bắt buộc phải điều chỉnh một số sở thích và thói quen của mình. Ví dụ như Ashly, cô cho biết mình đã phải từ bỏ nhiều bộ môn thể thao yêu thích kể từ khi bước chân vào nghề. Mỗi ngày, cô cũng phải tránh các hoạt động dưới ánh nắng mặt trời để đảm bảo tay không bị rám nắng. Mọi hoạt động có nguy cơ gãy móng cao, dù là làm việc nhà đều bị loại bỏ. Cô phải dưỡng ẩm rất nhiều, sử dụng dầu ô liu nguyên chất để bôi tay suốt cả ngày. Nữ người mẫu cũng đi ngủ với găng tay hoặc vớ cotton đeo tay mỗi ngày.

Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày - Ảnh 4
Hình ảnh hậu trường một buổi làm việc của Ashly Covington

Không chỉ chụp ảnh quảng cáo hay thời trang, người mẫu tay còn có một công việc kỳ lạ là đóng thế thân tay cho các diễn viên. 

"Chúng tôi phải trở thành bàn tay của một người khác trong khi che phần còn lại của cơ thể và làm cho bàn tay của chúng tôi trông tự nhiên và là một phần của người đó. Đút ngón tay vào miệng người lạ là điều kỳ quặc nhất", Ashly chia sẻ. 

Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày - Ảnh 5
Đôi khi bàn tay trên ảnh của người nổi tiếng lại là tay của diễn viên đóng thế

                                         Nguồn: VICE

'Sởn gai óc' trước lời khai của nghi phạm sát hại cháu ruột dã man trong đêm

'Sởn gai óc' trước lời khai của nghi phạm sát hại cháu ruột dã man trong đêm

Lực lượng Công an TP Hải Phòng đã bắt được đối tượng Trần Hữu Côn (SN 1964) vì tội sát hại cháu ruột. Lời khai của hung thủ gây rúng động dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ mẫu chụp tay 200 triệu một ngày việc tốt

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ