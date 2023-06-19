Nghề người mẫu tay chuyên nghiệp: Không bao giờ phải lộ mặt, ngồi im một chỗ vẫn kiếm hơn 200 triệu/ngày

Như nhiều người khác, Ashly bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu thông thường 20 năm trước. Thế nhưng cô đã có cơ duyên trở thành người mẫu tay, tức chỉ cần sử dụng đôi tay của mình để lên hình. Ban đầu, cô cũng không biết làm mẫu tay là một nghề nghiệp cụ thể.

Tay tôi từng dính đầy chất nhờn, nhúng trong sữa và phủ đầy lông vũ. Tôi cũng đã cầm mọi loại nước ngọt, bánh mì kẹp thịt và đá quý. Tôi từng cầm trên tay con rắn thật hay viên kim cương trị giá 30 triệu đô" - đó là miêu tả của Ashly Covington, một người mẫu tay chuyên nghiệp đến từ Mỹ.

Để trở thành người mẫu tay, bạn phải biết cách cầm một thứ gì đó thật đẹp và không làm lộ lòng bàn tay. Người mẫu tay phải dành nhiều năm luyện tập trước gương và trong cuộc sống hằng ngày. Theo Ashly, cô thực hành vào mọi lúc mọi nơi để tăng độ uyển chuyển cho đôi tay. Ví dụ, khi rót ly nước, cô thường rót bằng tay trái để luyện tập và sau đó thử rót ở nhiều độ cao khác nhau để tìm ra dáng tay rót nước đẹp nhất.

Để làm được nghề này, người mẫu không chỉ cần có bàn tay đẹp không tì vết mà yêu cầu còn cao hơn thế rất nhiều. Trong nhiều năm, Ashly Covington đã rèn luyện cả về tinh thần và thể chất để chọc, nắm, quạt, trượt và làm nổi bật mọi thứ, từ hàng trăm quả chanh cho đến những viên đá quý và sẵn sàng nhúng tay vào bất cứ chất lỏng nào. Đôi tay cần có sự dẻo dai, linh hoạt, hay nói cách khác là "có thần" thì mới tạo ra được những bức hình hoàn hảo.

Ashly Covington có đôi bàn tay kiếm ra tiền theo nghĩa đen

Bù lại, thu nhập của người mẫu tay cũng cao không kém người mẫu chuyên nghiệp. Ashly - một người mẫu tự do cho biết cô có thể kiếm được từ 150 (hơn 3 triệu đồng) đến 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) mỗi ngày tùy vào hợp đồng mà mình nhận được.

Dẫu vậy, mức thu nhập trong mơ này cũng chỉ có ở những người kỳ cựu và có tiếng như Ashly Covington. Thêm vào đó, thu nhập cao không có nghĩa là người mẫu tay chuyên nghiệp vô cùng giàu có. Ashly cho biết lần làm việc cuối cùng của cô là 3 tuần trước, và điều đó rất bình thường. Không có quá nhiều nhãn hàng có nhu cầu bỏ tiền triệu ra để thuê người mẫu tay chuyên nghiệp, nên đây là thị trường ngách.

Mẫu tay có thể được thuê để chụp ảnh quảng cáo, thời trang

Giữ tay như giữ vàng

Cuộc sống của người mẫu tay đã ảnh hưởng đến mọi thứ trong đời sống hằng ngày của Ashly, từ sở thích đến việc sinh hoạt cá nhân. Lý do là vì cô phải giữ cho đôi tay của mình an toàn nhất có thể, thậm chí còn đeo găng tay thường xuyên để giữ cho lòng bàn tay của mình trông thật hoàn hảo.

Người mẫu tay bắt buộc phải điều chỉnh một số sở thích và thói quen của mình. Ví dụ như Ashly, cô cho biết mình đã phải từ bỏ nhiều bộ môn thể thao yêu thích kể từ khi bước chân vào nghề. Mỗi ngày, cô cũng phải tránh các hoạt động dưới ánh nắng mặt trời để đảm bảo tay không bị rám nắng. Mọi hoạt động có nguy cơ gãy móng cao, dù là làm việc nhà đều bị loại bỏ. Cô phải dưỡng ẩm rất nhiều, sử dụng dầu ô liu nguyên chất để bôi tay suốt cả ngày. Nữ người mẫu cũng đi ngủ với găng tay hoặc vớ cotton đeo tay mỗi ngày.

Hình ảnh hậu trường một buổi làm việc của Ashly Covington

Không chỉ chụp ảnh quảng cáo hay thời trang, người mẫu tay còn có một công việc kỳ lạ là đóng thế thân tay cho các diễn viên.

"Chúng tôi phải trở thành bàn tay của một người khác trong khi che phần còn lại của cơ thể và làm cho bàn tay của chúng tôi trông tự nhiên và là một phần của người đó. Đút ngón tay vào miệng người lạ là điều kỳ quặc nhất", Ashly chia sẻ.

Đôi khi bàn tay trên ảnh của người nổi tiếng lại là tay của diễn viên đóng thế

Nguồn: VICE