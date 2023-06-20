Truy tìm nam thanh niên khiêu dâm, giở trò 'đồi bại' trên xe buýt với nữ hành khách

Đời sống 20/06/2023 09:09

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc một nam thanh niên có hành động đồi trụy trên xe buýt với một nữ hành khách khiến dư luận rúng động và phẫn nộ.

Theo thông tin ghi nhận từ báo VTC News, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh tin báo tội phạm của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh về đối tượng nam giới có hành vi khiêu dâm, kích dục đối với nữ hành khách đi xe buýt tuyến 08A (Long Biên - SVĐ Đông Mỹ), xảy ra ngày 20/3. 

Quá trình điều tra xác minh đơn, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã 2 lần thực hiện các hành vi khiêu dâm, kích dục đối với nữ hành khách trên xe buýt.

Lần đầu, vào khoảng 8h10 ngày 20/3, trên xe buýt tuyến 08A (chạy tuyến Đông Mỹ - Long Biên) trước khi đến điểm dừng tại số nhà 649 Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đối tượng nam giới mặc áo khoác màu xanh lá cây có mũ, đội mũ áo trùm kín đầu, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đeo 1 túi chéo da màu đen bên phải, tay cầm theo 1 túi vải màu xanh trắng, mặc quần nỉ dài màu xám trắng và đi giày thể thao màu đen, có hành vi khiêu dâm, kích dục một hành khách nữ mặc áo khoác gió màu đen, váy màu nâu.

Khoảng 7h20 ngày 24/3, trên xe buýt tuyến E03 (chạy tuyến Ocean Park đi Hàm Nghi), trước khi đến điểm dừng xe buýt đối diện cổng KĐT Times City trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng nam giới mặc áo khoác nỉ màu đen, đội mũ áo trùm kín đầu đeo khẩu trang y tế màu trắng, mặc quần nỉ dài màu xám trắng, đi giày thể thao, đeo túi chéo bên vai trái, có hành vi khiêu dâm, kích dục ở khu vực ghế ngồi của người phụ nữ cắt tóc ngang vai, mặc váy màu đen, áo sơ mi màu trắng, đeo khẩu trang ngồi ở hàng ghế gần cuối (hàng ghế thứ 3 từ dưới lên). 

Truy tìm nam thanh niên khiêu dâm, giở trò 'đồi bại' trên xe buýt với nữ hành khách - Ảnh 1
Nam thanh niên khiêu dâm, kích dục nữ hành khách trên xe buýt - Ảnh: VTC News 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Giao Thông, liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra đề nghị 2 bị hại trong hai vụ việc nêu trên hoặc những người đã chứng kiến vụ việc đến cơ quan điều tra làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.

Mọi thông tin xin liên hệ cán bộ Phạm Hồ Đông - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội (SĐT: 0977.966.111).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đảm bảo giữ bí mật thông tin, danh tính người cung cấp thông tin.

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Từ khóa:   biến thái xe buýt đồi trụy nam thanh niên

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