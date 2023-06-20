Sự việc xảy ra vào ngày 20/6, ba người đàn ông mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, một người bị chó dữ hàng xóm cắn đến nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, ngày 20/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trương Anh Tâm (SN 1983), Đặng Văn Ngọc (SN 1986) và Trần Đình Thảo (SN 1976, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về tội “giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 29/5/2022, Đặng Văn Ngọc cùng Trương Anh Tâm ngồi nhậu tại nhà của Ngọc ở phường Thọ Quang. Tại cuộc nhậu, Tâm biết được trước đây giữa Ngọc và Trần Đình Thảo có xảy ra mâu thuẫn đất đai. Sau đó, Tâm đi qua nhà gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Ba bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: VietNamNet Tại đây, Thảo và Ngọc xảy ra cãi vã và đánh nhau. Tâm đứng bên cạnh không can ngăn mà cùng với Ngọc đánh Thảo làm Thảo ngã xuống sân. Thảo bỏ chạy về nhà, cầm xẻng quay lại để đánh trả thì bị Tâm giật được. Tâm và Ngọc dùng xẻng đánh vào đầu khiến Thảo ngã xuống, thương tích. Bị đánh, Thảo quay về nhà, thả một con chó Pit bull và một con Becgie ra ngoài để qua nhà Ngọc đánh trả. Thảo ra hiệu, con Pit bull chạy đến cắn vào cổ và nhiều vị trí trên người Ngọc, đồng thời Thảo dùng tay đánh nhiều cái vào mặt của Ngọc.

Thấy vậy, Tâm đánh đuổi con chó khỏi người Ngọc, nhưng bị Thảo ngăn cản. Ngọc tiếp tục bị con Pit bull cắn nhiều nhát vào đầu, cổ, tay, chân, một lúc sau thì bất tỉnh. Sau đó, Thảo dắt chó về nhà. Thảo thả hai con chó qua cắn hàng xóm - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, cáo trạng cáo buộc Tâm, Ngọc đã có hành vi dùng xẻng là hung khí nguy hiểm, đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu, sau gáy của Thảo, gây tỉ lệ thương tích 14% đã phạm tội giết người. Nay, theo điều tra bổ sung, sau khi bị Tâm và Ngọc đánh, Thảo về nhà thả hai con chó (pitbull và béc giê) đang nhốt trong chuồng dẫn qua nhà Ngọc cắn trả. Thảo chỉ tay về phía Ngọc và Tâm, sau đó con chó pitpull liền xông đến vồ lên người, cắn vào cổ Ngọc. Đồng thời, Thảo dùng tay đánh nhiều cái vào mặt của Ngọc. Lúc này, Ngọc kêu Tâm cứu thì Tâm lấy cây hai chỉa (dùng để phóng bắt cá) chạy về phía Ngọc để đuổi đánh con chó pitpull thì Thảo cản lại. Thảo còn nói "để cho cắn chết nó đi". Trong lúc Thảo cản Tâm lại thì Ngọc tiếp tục bị con chó pitbull cắn nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, tay và chân gây thương tật 29%. Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung, kết luận điều tra bổ sung đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Thảo về tội giết người.

Tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do TNGT ở Ninh Thuận Vào sáng 20/6, phiên xử sơ thẩm vụ nữ sinh lớp 12 tử vong vì TNGT ở Ninh Thuận tạm hoãn do vắng đại diện bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

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