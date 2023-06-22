Hai vợ chồng công nhân đang tan ca làm, rời khỏi công ty thì bị đàn chó rượt đuổi nên té ngã trọng thương.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, khoảng 4h30 sáng 22/6, trong lúc tan ca, anh M.N.T cùng vợ anh là chị L.T.K.O (cùng là công nhân của công ty Long Nghị Hân) đi xe máy trên đường số 2, khu công nghiệp Tân Đô. Lúc này, một đàn chó dữ từ công ty trên đường số 2 lao vào tấn công vợ chồng anh T.

Vì sợ hãi và mải quay đầu nhìn theo những con chó, nên khi lái xe tăng tốc bỏ chạy thì anh T. bị trượt té. Cả hai vợ chồng ngã xuống đường, bị trọng thương. Phát hiện sự việc, người dân địa phương hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường nơi hai vợ chồng công nhân công ty Long Nghị Hân trượt ngã - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Theo thông tin ghi nhận mới nhất từ báo Tiền Phong, hiện anh T. đang được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, còn chị O. đang cấp cứu tại Bệnh viện Tân Tạo trong tình trạng hôn mê.

Sau vụ việc nhiều công nhân làm việc tại khu công nghiệp Tân Đô rất lo lắng, mong Ban quản lý khu công nghiệp sớm xác định đàn chó do công ty nào nuôi, đồng thời cấm thả rông giúp công nhân an tâm trên đường đi làm.

Nạn nhân T. đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Tiền Phong

Chị Oanh vẫn còn hôn mê tại bệnh viện Tân Tạo - Ảnh: Tiền Phong

Sau vụ việc nhiều công nhân làm việc tại khu công nghiệp Tân Đô rất lo lắng, mong Ban quản lý khu công nghiệp sớm xác định đàn chó do công ty nào nuôi, đồng thời cấm thả rông giúp công nhân an tâm trên đường đi làm.

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