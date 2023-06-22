Lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc trường phòng khám bị tố quấy rối tình dục thiếu nữ dưới tuổi vị thành niên.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, ngày 22/6, một lãnh đạo xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, công an huyện này đang điều tra làm rõ thông tin một thiếu nữ nghi bị trưởng phòng khám "làm bậy" khi đến khám bệnh tại phòng khám tư trên địa bàn. "Sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, chưa thể kết luận có hiếp dâm hay không", lãnh đạo xã Đỉnh Sơn cho biết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 21/6, một thiếu nữ 15 tuổi trú tại xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đến phòng khám tư có tên A.B. (đóng ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) để khám bệnh. Tại đây thiếu nữ này bị trưởng phòng khám xâm hại. Phát hiện sự việc, gia đình thiếu nữ đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. Thiếu nữ 15 tuổi nghi bị trưởng phòng khám ''quấy rối'' - Ảnh minh họa: Internet Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn xác nhận, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã vào cuộc, đồng thời làm việc với người bị phản ánh để xác minh, điều tra.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Người Lao Động, ngày 29/4/2021, một lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên cho biết các cơ quan tố tụng huyện Phú Bình đang vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin 1 bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình bị tố cáo đã sàm sỡ nữ bệnh nhân 17 tuổi. Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình (Thái Nguyên) nơi xảy ra vụ gia đình bệnh nhân tố cáo 1 bác sĩ sàm sỡ nữ bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, người nhà của bệnh nhân T.H.L. (17 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) có đơn gửi cơ quan chức năng về việc em L. được cho là đã bị bác sĩ Đ.V.P. (công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình) sàm sỡ khi đang điều trị tại cơ sở này. Theo thông tin ban đầu, trưa 31/3, thiếu nữ này bị đau bụng nên gia đình đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình để khám. Em L. được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp và mổ vào chiều cùng ngày. Người mổ chính cho nữ bệnh nhân này là bác sĩ Đ.V.P.. Sau phẫu thuật, em L. được đưa tới phòng tự chọn trong bệnh viện để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 11 giờ ngày 6-4, ông T.V.C. (bố em L.) nhận được điện thoại cầu cứu của con gái nói bị bác sĩ P. sàm sỡ.

'Chuyện lạ có thật' khi sinh đôi cùng mẹ khác cha khiến nhiều người 'ngã ngửa' Vợ vừa sinh xong hai bé song sinh khác nhau kiểu tóc, anh M. lấy mẫu tóc của hai đứa con song sinh đi xét nghiệm ADN, kết quả 2 đứa trẻ cùng mẹ nhưng khác cha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-vu-truong-phong-kham-bi-to-yeu-rau-xanh-quay-roi-tinh-duc-thieu-nu-15-tuoi-594893.html