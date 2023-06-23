Bắt giữ 'quái xế' chạy xe tốc độ cao, tông chết người phụ nữ trong đêm rồi tấu thoát

Đời sống 23/06/2023 14:14

Một thanh niên sau khi điều khiển xe máy với tốc độ cao, tông chết người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều, lợi dụng ban đêm ít người qua lại, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 23/6, tin từ Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ được người điều khiển xe máy gây ra vụ tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn trên Quốc lộ 217 qua địa bàn. 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Tin Tức, khoảng 4 giờ ngày 20/6, Công an huyện Bá Thước nhận được tin báo tại Km95+80 Quốc lộ 217 thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa người điều khiển xe máy với người đi xe đạp cùng chiều khiến bà Hà Thị H. (SN 1962; ngụ thị trấn Cành Nàng) tử vong tại chỗ. Người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt giữ 'quái xế' chạy xe tốc độ cao, tông chết người phụ nữ trong đêm rồi tấu thoát - Ảnh 1
Đối tượng chạy xe tốc độ cao tông chết người phụ nữ rồi bỏ trốn  - Ảnh: Tin Tức 

Công an huyện Bá Thước đã tổ chức lực lượng truy tìm người gây tai nạn bỏ trốn. Đến 21 giờ cùng ngày, công an đã xác minh, làm rõ và bắt giữ Trương Công Tuyền (SN 2001; ngụ xã Ái Thượng, huyện Bá Thước) là người đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên. 

Tại cơ quan công an Tuyền khai đang điều khiển xe máy với tốc độ cao, khi đến khu vực trên không làm chủ được tốc độ đã tông vào người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều.

Hiện, Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Trương Công Tuyền trước pháp luật.

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