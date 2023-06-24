Một học sinh tử vong thương tâm do bình cứu hỏa phát nổ khi đang diễn tập PCCC

Đời sống 24/06/2023 08:29

Vụ việc thương tâm xảy ra tại 23/6 khi 126 học sinh lớp 11 và 12 Trường Trung học Rajavinit, khi đang tham gia diễn tập PCCC, bình cứu hỏa phát nổ, một học sinh đã không qua khỏi.

Theo thông tin ghi nhận từ váo Sức Khỏe & Đời Sống, vào trưa ngày 23/6, một bình cứu hỏa đã phát nổ trong một cuộc diễn tập chữa cháy tại một trường phổ thông công lập ở khu vực Nang Loeng, thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến một học sinh thiệt mạng tại chỗ và 10 học sinh bị thương.

Theo đó vụ nổ xảy ra khi 126 học sinh lớp 11 và 12 Trường Trung học Rajavinit đang tham gia hoạt động an toàn phòng cháy chữa cháy do các quan chức từ Văn phòng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Sam Sen tổ chức. 

Có 15 bình cứu hỏa đã được sử dụng và 6 bình đã được phun trong các cuộc diễn tập có sự tham gia của các nhóm nhỏ. 

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnam Plus, bình cứu hỏa phát nổ là một bình dự phòng đặt cách địa điểm diễn tập khoảng 3,5m.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nhiệt độ ngoài trời cao có thể đã khiến bình cứu hỏa phát nổ. Cảnh sát bước đầu đã buộc tội sơ suất đối với 3 người tham gia cuộc diễn tập chữa cháy.

Một học sinh tử vong thương tâm do bình cứu hỏa phát nổ khi đang diễn tập PCCC - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ tại Trường Trung học Rajavinit - Ảnh: Vietnam Plus 

Ủy viên Văn phòng Cảnh sát Thủ đô, Trung tướng Thiti Saengsawang cho biết các bình cứu hỏa sẽ được gửi đi kiểm tra xem chúng có đạt tiêu chuẩn hay không.

Các cáo buộc khác có thể được xác định sau khi nhà điều tra kết thúc việc thẩm vấn những người tham gia khác tại đồn cảnh sát Nang Loeng.

Bộ trưởng Giáo dục Trinuch Thienthong đã đến thăm trường học vào chiều cùng ngày và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, Cục Sức khỏe Tâm thần đã cử các cố vấn đến trường để giúp học sinh ổn định tâm lý sau vụ việc. Nhà trường đã làm chính sách bảo hiểm nhân thọ cũng như lập quỹ hỗ trợ gia đình nạn nhân 

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Từ khóa:   nổ bình cứu hỏa học sinh tử vong PCCC

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