Vì sự lơ đễnh của tài xế, nam học sinh lớp 6 chết thảm dưới bánh xe container gần nhà

Đời sống 24/06/2023 13:07

Cú va chạm giữa xe đầu kéo với xe đạp tại ngã tư đường bê tông trong khu vực dân cư ở Quảng Trị , khiến một nam học sinh lớp 6 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Giao Thông, vụ TNGT giữa ô tô đầu kéo và xe đạp xảy ra tại khu vực ngã tư đường bê tông thuộc thôn An Tiêm, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào khoảng 6h45 sáng 24/6. 

Vì sự lơ đễnh của tài xế, nam học sinh lớp 6 chết thảm dưới bánh xe container gần nhà - Ảnh 1
Hiện trường vụ TNGT ở khu vực ngã tư đường bê tông từ phía QL49C vào - Ảnh: Giao Thông 

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS 74C-001.71 chạy hướng từ QL49C vào, khi đến ngã tư đường bê tông đã va phải một người đang đi xe đạp.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân (12 tuổi, nam sinh lớp 6) tử vong thương tâm tại hiện trường, xe đạp bị hư hỏng nặng.

Vị trí xảy ra vụ TNGT thương tâm trên gần trụ sở một doanh nghiệp vận tải ở thôn An Tiêm, xã Triệu Thành. Nhà nạn nhân cũng chỉ cách vị trí gặp nạn vài chục mét. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Triệu Phong đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Vì sự lơ đễnh của tài xế, nam học sinh lớp 6 chết thảm dưới bánh xe container gần nhà - Ảnh 2
Nhà nạn nhân cách khu vực ngã tư chỉ một đoạn, người thân đang dựng rạp lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Giao Thông 

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe đầu kéo chạy từ phía ngoài vào cua ở khu vực ngã tư để quay trở đầu xe. Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán nhưng tài xế không nghe thấy. Đây cũng là khu vực được lắp đặt khá nhiều camera.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vì sự lơ đễnh của tài xế, nam học sinh lớp 6 chết thảm dưới bánh xe container gần nhà - Ảnh 3
Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ - Ảnh: Giao Thông 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ, chiều 1/12, Phòng cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang cho biết đang điều tra một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe đạp điện làm một nam sinh lớp 12 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 cùng ngày, Nguyễn Lê Anh K. (17 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) chạy xe đạp điện trên quốc lộ 50 từ hướng huyện Chợ Gạo đến TP Mỹ Tho để đến trường học.

Khi đến đoạn giao nhau giữa quốc lộ 50 và đường Đinh Bộ Lĩnh, TP Mỹ Tho thì xảy ra va chạm với xe container do tài xế Huỳnh Văn Tuyển (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm lái đang chạy cùng chiều.

Vì sự lơ đễnh của tài xế, nam học sinh lớp 6 chết thảm dưới bánh xe container gần nhà - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Tai nạn khiến K. ngã xuống đường, bị xe container cuốn vào gầm, bị thương rất nặng. K. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện của K. gãy đôi, kẹt dưới gầm xe container.

K. đang là học sinh lớp 12 của một trường trên địa bàn TP Mỹ Tho. Gia đình của em K. thuộc diện khó khăn mẹ làm công nhân, cha đi làm thuê. 

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