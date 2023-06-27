Hai người chết cháy tại nhà, nghi do sét đánh trong trận mưa lớn đêm qua

Đời sống 27/06/2023 10:07

Cơ quan chức năng TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đang điều tra làm rõ vụ việc khi 2 người trong một gia đình ở phường Hà Lầm chết cháy tại nhà.

Theo thông tin ghi nhận từ VOV, rạng sáng nay (27/6), UBND phường Hà Lầm nhận được tin báo: Tại nhà dân ở tổ 4, khu 2, phường Hà Lầm xảy ra một vụ cháy, nghi do sét đánh trong trận mưa đêm qua. 

Tại hiện trường, người dân phá cửa vào dập lửa, phát hiện tại tầng dưới căn nhà có 2 thi thể, xác định là chị V.D.P (36 tuổi) và anh D.V.Đ (48 tuổi). Trên người các nạn nhân có nhiều vết cháy. 

Cơ quan chức năng địa phương đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.  

Hai người chết cháy tại nhà, nghi do sét đánh trong trận mưa lớn đêm qua - Ảnh 1
2 nạn nhân chết cháy tại nhà dân ở tổ 4, khu 2, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long - Ảnh: VOV 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tiền Phong, tối ngày 4/6, ông Phan Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Diên Điền, cho biết hai vợ chồng này ngụ ở xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu, người vợ quê ở Diên Điền nên 2 người có rẫy ở đây. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đi rẫy về, hai người gặp mưa nên dừng lại mặc áo mưa.

Bất ngờ, sét đánh trúng 2 vợ chồng khiến người vợ chết tại chỗ. Người chồng bị thương được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện điều trị.  

Hai người chết cháy tại nhà, nghi do sét đánh trong trận mưa lớn đêm qua - Ảnh 2
Hai vợ chồng không may bị sét đánh trúng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ghi nhận từ Zing News, chuyên gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, miền Bắc cho biết đang trong thời điểm chuyển mùa nên thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn kèm theo dông, sét đánh, gió giật. Điều này xảy ra do sự xáo trộn giữa luồng không khí nóng, lạnh ở các tầng khí quyển.

Nếu ở ngoài trời, người dân tuyệt đối không trú mưa ở gốc cây, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, cuốc, xẻng, hàng rào sắt... và tìm chỗ khô ráo để tránh trú, ở vị trí càng thấp càng tốt. Đồng thời, không đứng thành nhóm người gần nhau. 

Hai người chết cháy tại nhà, nghi do sét đánh trong trận mưa lớn đêm qua - Ảnh 3
Nếu ở ngoài trời, người dân tuyệt đối không trú mưa ở gốc cây, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, cuốc, xẻng, hàng rào sắt... - Ảnh minh họa: Internet

Đáng lưu ý, nếu thấy lông tay, tóc dựng lên nghĩa là đang có nguy cơ bị sét đánh. Trường hợp này, người dân phải lập tức chụm hai chân lại, dùng tay bịt tai, cúi thấp người (nhưng không để cơ thể chạm đất ngoài hai bàn chân). Sau khi nghe tiếng sét khoảng 7-10 phút thì có thể trở về trạng thái bình thường.

Với các công trình chuồng trại, nhà cửa, người dân cần lắp cột thu lôi đạt chuẩn để tránh thiệt hại về tài sản khi sét đánh xuống.

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