Vào spa làm đẹp sau khi xem TikTok, cô gái sửa mũi nhưng khâu 3 lần vẫn hỏng

Bệnh nhân là cô gái xinh đẹp tên L. (21 tuổi, quê An Giang). Theo lời kể của L., cách đây 2 năm cô từng nâng mũi ở một thẩm mỹ viện tại miền Tây, tuy nhiên dáng mũi không được như mong muốn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 28/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, vừa qua Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Đồng thời, nhân viên spa còn liên tục chào mời cô gái làm thêm dịch vụ "nâng cơ đa tầng", bọc đầu mũi giá 13 triệu đồng. Nghe theo lời hứa hẹn sẽ đẹp và tốt hơn chỉ nâng mũi cấu trúc, cô gái chấp nhận chi trả tổng cộng 63 triệu đồng để làm các dịch vụ.

Sau khi xem các clip nâng mũi hấp dẫn trên Facebook và Tiktok với giá 45 triệu đồng, đầu tháng 5, L. tìm đến một spa ở quận Gò Vấp (TPHCM) để đặt vấn đề làm đẹp mũi. Tuy nhiên, L. được cho biết ngoài tiền nâng mũi cấu trúc như quảng cáo trên clip sẽ phát sinh thêm chi phí làm tiền mê 5 triệu đồng.

Cô gái 21 tuổi đến một spa ở TPHCM để nâng mũi, nhưng khâu 3 lần vẫn hỏng - Ảnh: Báo Dân Trí

11 ngày sau khi phẫu thuật, L. quay lại spa để cắt chỉ theo lịch hẹn. Tuy nhiên, cánh mũi bên trái của cô bất ngờ bị bung chỉ, khiến vết thương hở. Phía spa trấn an đây là tình trạng "tróc mài" bình thường, khâu lại sẽ ổn. Tuy nhiên sau đó, vết thương vẫn rỉ dịch và không lành. Nhân viên spa cho biết sẽ tiếp tục dùng chỉ tự tiêu để may lại cho bệnh nhân. Và như kịch bản cũ, cánh mũi của cô gái vẫn bị hở sau lần thứ 3 xử lý. Lúc này, phía thẩm mỹ viện nhận định, có thể bên trong mũi đã bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM chia sẻ, thời điểm nhập viện, chóp mũi bệnh nhân L. sưng đỏ, có vết thương chảy mủ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định, mũi bệnh nhân đã bị nhiễm trùng và hoại tử. Ekip điều trị đã tiến hành mổ lấy vật liệu nhân tạo độn mũi mà spa đã đưa vào, nạo mô viêm và ghép mỡ tự thân cho bệnh nhân, giúp cải thiện vấn đề thẩm mỹ, đồng thời hạn chế biến chứng co rút mũi do nhiễm trùng gây ra.



Sau khi sửa mũi tại spa ở TPHCM, cô gái khâu 3 lần vẫn không lành vết thương - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một trường hợp cũng xảy ra tương tự tại Quảng Ninh, chủ một cơ sở làm đẹp đã sửa mũi tới 9 lần nhưng vẫn không được như mong đợi. Thậm chí chị còn khiến biến dạng mũi, viêm nhiễm, sẹo dày đặc.

Chị H. (trú tại Quảng Ninh) tiến hành nâng mũi vào năm 2013, thấy khá ổn nhưng muốn thay đổi dáng nên chị đã sửa lại. Tuy nhiên, vẫn chưa hài lòng, chị H lại tiếp tục sửa. Chỉ trong 10 năm, chị H sửa mũi tổng cộng 9 lần, trong đó có vài lần chị làm tại các spa.

Bệnh nhân biến dạng mũi sau nhiều lần sửa mũi tại spa - Ản: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sau khi thăm khám cho chị H, các bác sĩ đã dùng sụn sườn dựng lại vách ngăn, bóc tách chuyển niêm mạc mũi làm rộng đường thở trong mũi, bóc tách xơ làm mềm da và giãn da vùng mũi, đồng thời ghép sụn sườn tạo sụn cánh mũi, đặt sống mũi, kết hợp bọc cân làm dày lên vùng da mũi, đặt ống nong rộng ngách mũi và lỗ mũi. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, hiện tại tình hình sức khỏe chị H đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi để tránh tình trạng viêm tái phát như những lần trước