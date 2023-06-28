Vào ngày 26/6 trước đó, ông Khĩ đến Công an huyện Châu Thành đầu thú, tự nhận, bênh con ruột đánh chết con rể.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để thụ lý điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan chức năng cho biết, trong lúc đánh nhau do mâu thuẫn, Hồng cầm búa đánh vào đầu chồng là Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi) dẫn đến tử vong. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Khĩ (84 tuổi), là cha ruột Hồng có vào can ngăn.

Ngay sau vụ việc xảy ra, ông Khĩ đến Công an huyện Châu Thành đầu thú, tự nhận, bênh con ruột đánh chết con rể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chứng minh được ông Khĩ ngoại phạm và chỉ nhận tội thay con gái.

Công an huyện Châu Thành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào trưa 26/6, vợ chồng Nguyễn Văn Đầy (SN 1969) và N.T.H (SN 1973) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ông Khĩ (cha vợ Đầy) vào can ngăn nhưng Đầy vẫn hung hăng xông vào đánh vợ dẫn đến xô xát giữa ông Khĩ và Đầy. Thấy chiếc búa ở gần đó, ông Khĩ đã nhặt lên và tấn công Đầy liên tục dẫn đến Đầy tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Khĩ đã đến Công an xã Hiệp Thành trình diện. Công an huyện Châu Thành đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước nghi vấn lộ đề thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Trước khi hết giờ làm bài thi môn văn thi tốt nghiệp THPT 2023, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ đề thi văn, nghi vấn được chụp trong phòng thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-bat-ngo-trong-vu-cha-anh-chet-con-re-khi-giai-vay-cho-con-gai-o-long-an-596614.html