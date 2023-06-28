Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM

Đời sống 28/06/2023 06:32

Nằm sâu trong hẻm số 18 đường Nguyễn Cửu Vân, căn nhà cấp 4 bốc cháy trong thời điểm có hai người bên trong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 18h ngày 27/6, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà ba tầng có địa chỉ 18/53A đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Thạnh đã xuất 3 xe cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tức tốc có mặt để tiếp cận, khống chế đám cháy. Sau khoảng 45 phút có mặt, lực lượng lính cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy.

Theo ghi nhận, căn nhà ba tầng với diện tích 91m2 bị hư hại nặng nhiều tài sản.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường căn nhà xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM - Ảnh 2
Lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy - Ảnh: VietNamNet
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM - Ảnh 3
Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nằm gần cuối con hẻm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến hơn 22h ngày 27/6, cảnh sát vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng làm 2 người tử vong ở TPHCM.

Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là bà N.T.V. (91 tuổi) và ông N.P.M. (55 tuổi). Theo công an, bà V. sức khỏe yếu phải di chuyển bằng xe lăn, ông M. bị thiểu năng không thể kiểm soát hành vi bản thân.

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