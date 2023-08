Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 28/6, thông tin từ người nhà nạn nhân T.T.L. (27 tuổi, quê ở Cà Mau, ngụ TPHCM) cho biết, đã đưa thi thể chị L. về đến Cà Mau, an táng theo phong tục địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và VKSND quận 10 đến hiện trường thu thập thông tin. Sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị L. cho người nhà đưa về quê an táng. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, một trường hợp biến chứng sau khi tiêm filler nâng ngực xảy ra vào ngày 14/6, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngực đau đớn, khó chịu.

Chị cho biết 4 năm trước có tiêm filler nâng ngực tại spa, mỗi bên tiêm 100 ml với chi phí 40 triệu đồng. Filler là chất làm đầy dùng phổ biến trong phẫu thuật thẩm mỹ, được tiêm trực tiếp vào sống mũi hay vùng mặt, các vùng giảm thể tích (teo, lõm, mất mô...) do lão hóa hoặc bệnh lý. Thông thường, tiêm filler có thể tự tan theo cơ chế đào thải tự nhiên của cơ thể. Khi tiêm xong, bệnh nhân bị đau tại vùng tiêm, sau đó ngực ngày càng chảy xệ. Gần đây, tình trạng đau nhiều hơn nên chị mới đi khám.

Bác sĩ Tuấn siêu âm tổ chức tuyến vú có các ổ viêm, nhận định bệnh nhân bị tiêm silicone, gây biến chứng nguy hiểm. Khi tiêm vào cơ thể, silicone không khu trú tại một vị trí mà len lỏi vào các tổ chức mô, cơ quan. Ngoài ra, vùng ngực là nơi nhạy cảm, tiêm silicone không rõ nguồn gốc có thể gây tắc mạch, nhiễm trùng và ảnh hưởng tới tuyến sữa, lâu dần phá hủy thành ngực.

Các bác sĩ đã nạo hút silicone lỏng kèm rất nhiều dịch viêm, sau đó bóc bỏ bao xơ và tạo hình lại khoang ngực cho bệnh nhân.