Tiết lộ bất ngờ của người chồng trong vụ mẹ 3 con tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn

Đời sống 29/06/2023 11:04

Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 10 và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong quá trình nâng ngực xảy ra trên địa bàn.

Liên quan vụ người phụ nữ tử vong sau khi tiêm thuốc để tiêm filler nâng ngực, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 29/6, người nhà cho biết, nạn nhân T.T.L (27 tuổi, quê ở Cà Mau, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) và người tiêm thuốc là bạn của nhau.

Anh T.D.C. (30 tuổi, chồng của nạn nhân) cho biết, giữa vợ anh và H.T.Y.L (chủ cơ sở Linh Beauty spa) là bạn của nhau. Khoảng năm 2018, chị T.L đã từng bơm môi, cắt mắt tại cơ sở của Y.L. nhưng thời điểm đó cơ sở của Y.L chưa lớn như hiện tại.

Cũng theo anh C., khoảng 8 giờ ngày 27.6, chị T.L nhờ anh chở đến khách sạn D.N (đường Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM) gặp H.T.Y.L để tiêm nâng ngực như 2 người đã hẹn trước đó. Đến nơi, chị T.L lên phòng 303, anh C. ngồi chờ ở ghế phía trước thang máy.

"Lúc đó, tôi thấy chị H.T.Y.L đi ra từ phòng 304 và vào phòng 303. Thấy chị H.T.Y.L vào phòng có vợ tôi đang chờ nên khoảng 5 phút sau tôi đi xuống tầng trệt và ra ngoài uống nước. Đến khoảng 9 giờ 15, tôi nhận được điện thoại của chị vợ nói là chị H.T.Y L báo vợ tôi bị sốc thuốc tê", anh C. kể.

Tiết lộ bất ngờ của người chồng trong vụ mẹ 3 con tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn - Ảnh 1
Gia đình đưa chị L. tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực ở khách sạn đi an táng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, anh C. kể lại, khi nhận điện thoại của chị vợ, anh tức tốc chạy lên phòng 303 thì thấy vợ mình được 2 người đàn ông bế tới cửa thang máy. Lúc này, vợ anh co giật liên tục, sùi bọt mép, không tỉnh táo. "Khi đưa vợ tôi xuống tầng trệt, ô tô của chị H.T.Y.L đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện, tôi được bác sĩ thông báo vợ tôi sốc thuốc, suy hô hấp, tiên lượng xấu. Đến 13 giờ ngày 27.6, bác sĩ thông báo vợ tôi tử vong', anh C. thuật lại.

Người nhà của nạn nhân cũng cho biết, nội dung tin nhắn trao đổi giữa chị T.L và Y.L hẹn ngày tiêm filler và giá cả đều còn lưu lại trong điện thoại. Theo đó, giá tiêm filler mà chị T.L chốt là mức 10 triệu đồng. Tin nhắn cũng thể hiện Y.L sẽ tặng thêm... filler khi nạn nhân tiêm. Nếu nạn nhân tiêm gói giá 10 triệu sẽ được Y.L tiêm tặng gói giá 15 triệu; tiêm gói giá 15 triệu sẽ được tiêm tặng gói 20 triệu.

Tiết lộ bất ngờ của người chồng trong vụ mẹ 3 con tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn - Ảnh 2
Hiện trường nơi chị L tiêm filler nâng ngực - Ảnh: Báo Công an TP.HCM
Tiết lộ bất ngờ của người chồng trong vụ mẹ 3 con tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn - Ảnh 3
Chị L thời điểm được đưa đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 27/6, chị L (27 tuổi, quê Cà Mau) đến một khách sạn trên địa bàn Phường 2, Quận 10 để thực hiện tiêm filler nâng ngực.

Ít phút sau khi tiêm filler, nạn nhân bất ngờ xuất hiện tình trạng sùi bọt mép, tím tái rồi dần dần ngưng tim, ngưng thở. Chị L. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Bệnh viện sau đó đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng có đến hiện trường ghi nhận thông tin. 

Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị L cho người nhà đưa về quê an táng. 

Vụ người phụ nữ tử vong sau tiêm filler nâng ngực trong khách sạn: Nạn nhân qua đời để lại 3 người con nhỏ

Vụ người phụ nữ tử vong sau tiêm filler nâng ngực trong khách sạn: Nạn nhân qua đời để lại 3 người con nhỏ

Liên quan vụ cô gái trẻ tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực ở khách sạn, chị T.T.L (27 tuổi) tử vong để lại 3 con nhỏ, 11 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi.

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