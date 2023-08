Theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, vào chiều 29/6, trên đường đi dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trở về, nam sinh H.P.T. (trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), địa điểm thi tại Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) không may gặp tai nạn tử vong.

Nhiều người cho biết, vào thời điểm trên, em T. điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT615 theo hướng Tam Kỳ - Phú Ninh. Khi đến khu vực gần UBND xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh), không may xe máy của em T. điều khiển va chạm với xe máy của một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) chạy ngược chiều khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Thời điểm này, có một xe máy khác do một người phụ nữ điều khiển chở theo sau một nữ thí sinh chạy cùng chiều với người đàn ông chưa rõ danh tính, do bất ngờ nên cũng đâm vào hiện trường vụ tai nạn trên.