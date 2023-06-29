Một học sinh ở Quảng Nam gặp nạn tử vong sau khi thi tốt nghiệp THPT 2023

Đời sống 29/06/2023 21:35

Trên đường đi dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trở về, nam sinh H.P.T. (trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), địa điểm thi tại Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) không may gặp tai nạn tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, vào chiều 29/6, trên đường đi dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trở về, nam sinh H.P.T. (trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), địa điểm thi tại Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) không may gặp tai nạn tử vong.

Nhiều người cho biết, vào thời điểm trên, em T. điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT615 theo hướng Tam Kỳ - Phú Ninh. Khi đến khu vực gần UBND xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh), không may xe máy của em T. điều khiển va chạm với xe máy của một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) chạy ngược chiều khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Thời điểm này, có một xe máy khác do một người phụ nữ điều khiển chở theo sau một nữ thí sinh chạy cùng chiều với người đàn ông chưa rõ danh tính, do bất ngờ nên cũng đâm vào hiện trường vụ tai nạn trên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, em T. bị thương nặng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Đến tối nay, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xác nhận, nam thí sinh T. đã tử vong, được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Một học sinh ở Quảng Nam gặp nạn tử vong sau khi thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào chiều 28/6 khi K. cùng một người bạn chạy xe máy đến trường để dự kỳ thi THPT. Hai em va chạm với xe tải, K. ngồi phía sau bị thương nặng hơn, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sau đó, em tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Minh Vinh, Khoa Chấn thương sọ não, cho biết ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhiều chuyên khoa lập tức hội chẩn và tiến hành cấp cứu ban đầu. Sau khi ổn định, K. được chuyển đến Khoa Chấn thương sọ não điều trị.

Một học sinh ở Quảng Nam gặp nạn tử vong sau khi thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2
Em N.T.K đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: VietNamNet

Kết quả CT cho thấy K. bị vỡ xoang hàm 2 bên, gãy xương khẩu cái cứng, vỡ thành ngoài hốc mắt bên trái. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình hình máu tụ nội sọ. Nếu các vấn đề về sọ não ổn định và không phải phẫu thuật các chuyên khoa liên quan, em K. sẽ được chuyển sang Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP.HCM để điều trị về răng hàm mặt.

Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân này. Cha mẹ em đều là công nhân, kinh tế khó khăn. Học sinh còn lại trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Long Thành (Đồng Nai). 

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