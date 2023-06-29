Cô gái trẻ ở Thái Nguyên bị lừa gần 1 tỷ đồng khi làm công tác viên online

Khi đặt lệnh làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng cho sàn, chị T. sẽ được hưởng hoa hồng. Chị T. đã chuyển gần 850 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng và tiền gốc. Lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 18h ngày 26/6, Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của chị T. (SN 2000, HKTT ở Thái Nguyên) về việc chị nhận được lời mời làm cộng tác viên cho 1 sàn thương mại điện tử.

Trước đó, theo thông tin từ VOV, chị M.K.A (ở Hà Nội) cho biết, khoảng giữa tháng 6, đọc được thông tin trên Facebook tìm người thu âm, đọc văn bản, đọc tiểu thuyết với thu nhập 200.000 - 500.000 đồng/ngày, nên chị có nộp hồ sơ ứng tuyển vào 1 trang facebook “Ứng Viên Đọc Truyện, Tiểu Thuyết” thuộc công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo GMC Media có trụ sở tại 354/114 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong quá trình trao đổi tại messenger, đơn vị tuyển dụng đã gửi mã ứng viên và yêu cầu chị A. kết bạn zalo với Bộ phận nhân sự có số điện thoại 0762075598. Sau cuộc phỏng vấn ngắn, tư vấn viên đề nghị chị kết bạn qua Zalo, sau đó chuyển qua nhóm Telegram để tiện trao đổi công việc.

Theo lời chị A., sau khi thử ghi âm một bản đọc, chị được thông báo hoàn thành công việc 1 với điểm duyệt 90/100. Đến công việc 2, nhân viên tư vấn có nhờ chị đặt lệnh mua 1 sản phẩm bất kỳ theo yêu cầu nhà tài trợ (MCRIO). Chỉ cần chuyển tiền mua hàng, sau 5 - 10 phút sẽ được trả lại tiền cộng thêm 10% tiền hoa hồng. Nếu đồng ý có thể được xem xét làm nhân viên chính thức của công ty

Theo lời chia sẻ của chị A. do số tiền mua hàng ở công việc 2 chỉ vài trăm ngàn đồng nên chị không nghĩ ngợi nhiều mà chuyển tiền ngay. Đến 4 hoạt động tiếp theo, vẫn là công việc “mua hàng” nhưng số tiền tăng cao dần lên, và số tiền hoa hồng cũng tăng từ 10-20% nên người chơi dễ “nảy sinh lòng tham”.

Chị A. kể: "Ở lần giao dịch mua hàng thứ 2, tôi chuyển 2 triệu đồng mua hàng, 5 phút sau tôi nhận lại 2,2 triệu đồng. Tuy nhiên đến lần giao dịch tiếp theo, sau khi chuyển tiếp 4 triệu đồng với nội dung “Job2” thì tôi bị thông báo giao dịch thất bại. Do tôi chuyển tiền sai số lượng và họ yêu cầu tôi chuyển số tiền 4x3=12 triệu đồng để lấy lại số tiền trên. Vì tiếc tiền đã chuyển sai lệnh và treo trên hệ thống, tôi đã chuyển tiếp 12 triệu đồng nhưng vẫn không nhận lại được số tiền đó”- chị A. nói

Theo lời chia sẻ của chị A. họ đã dùng câu từ gây nhầm lẫn, thêm việc, do số tiền đổ vào đó khá nhiều nên tâm lý những người như chị chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc này để rút tiền về. Không có tiền chị đi vay mượn người thân xung quanh, từ 30 đến 70 triệu đồng,… và chỉ sau khi chuyển cho chúng 200 triệu đồng trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ với cùng thủ đoạn như trên thì chị K.A mới thực sự bừng tỉnh.

Đối tượng lừa đảo có địa chỉ công ty rõ ràng tạo sự tin tưởng - Ảnh: VOV

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.