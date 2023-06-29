Lời khai của nữ giáo viên đánh cháu bé lớp 1 chảy máu miệng, sưng đầu, bầm tím mình

Đời sống 29/06/2023 20:06

Lãnh đạo UBND phường Phước Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của chị L.Q.P. tố người phụ nữ dạy trẻ ở lớp học hè đánh con chị là bé trai học lớp 1 gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 29/6, một lãnh đạo UBND phường Phước Hòa, TP Nha Trang cho biết, Công an phường này đã vào cuộc kiểm tra cơ sở dạy học của bà H.P (số 4 Chương Dương, phường Phước Hòa, TP Nha Trang) sau khi tiếp nhận phản ánh về việc cháu Đ.M.H bị cô giáo đánh chảy máu miệng, tím mông và sưng đầu.

Ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Nha Trang, cho biết bà H.P. không phải là giáo viên chuyên trách, không phải giáo viên về hưu.

"Người phụ nữ này không phải là giáo viên, tuy nhiên vẫn nhận từ 2 đến 3 trẻ về nhà dạy kèm trong dịp hè. Phòng giáo dục đang phối hợp với phường Phước Hòa để xử lý theo nội dung tố cáo của phụ huynh L.Q.P.", Trưởng Phòng GD&ĐT TP Nha Trang cho hay.

Lời khai của nữ giáo viên đánh cháu bé lớp 1 chảy máu miệng, sưng đầu, bầm tím mình - Ảnh 1
Bé trai  bị thương khắp người sau khi đi học thêm tại nhà cô giáo - Ảnh: Báo Tiền 

Theo thông tin từ báo dân Trí, chị L.Q.P. thông tin do con trai chị học chậm nên chị tìm lớp học kèm dịp hè. Sau đó, có người giới thiệu chị đưa con đến học tại lớp của cô H.P.

"Hôm qua, khi tôi đón con về thì bé nói đau mông, không ngồi được, đòi đứng về phía trước. Về nhà, gia đình phát hiện miệng con chảy máu, gặng hỏi thì con nói con bị cô giáo đánh vì không thuộc bài. Kiểm tra thêm, tôi thấy con bị nhiều vết bầm tím ở mông, sưng đỏ ở đầu", chị P. kể lại.

Sau khi phát hiện sự việc, chị P. trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa H. đi giám định thương tật.

Nữ phụ huynh này cho biết thêm, cô H.P. đã liên lạc, xin lỗi gia đình và cho rằng nguyên nhân đánh H. là do em này không tập trung học.

Lời khai của nữ giáo viên đánh cháu bé lớp 1 chảy máu miệng, sưng đầu, bầm tím mình - Ảnh 2
Cháu bé được đưa đi bệnh viện để giám định thương tật - Ảnh: Báo Dân Trí

Liên quan đến vụ việc, bà H.P. thừa nhận có dùng thước gỗ đánh vào mông của H., không đánh em này ở miệng và đầu. "Cháu ham chơi, không tập trung và hay quậy phá bạn học. Bài vở thì ít khi nào thuộc, nên hôm đó tôi có nóng giận, dùng thước để đánh vào mông cháu. Tôi chỉ muốn cháu tập trung học tập thôi", bà H.P. nói về vụ việc.

Người đàn ông nghi sát hại bạn gái 19 tuổi tại nhà nghỉ: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông nghi sát hại bạn gái 19 tuổi tại nhà nghỉ: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai bị người dạy trẻ đánh bầm tím tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ