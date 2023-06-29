Lãnh đạo UBND phường Phước Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của chị L.Q.P. tố người phụ nữ dạy trẻ ở lớp học hè đánh con chị là bé trai học lớp 1 gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 29/6, một lãnh đạo UBND phường Phước Hòa, TP Nha Trang cho biết, Công an phường này đã vào cuộc kiểm tra cơ sở dạy học của bà H.P (số 4 Chương Dương, phường Phước Hòa, TP Nha Trang) sau khi tiếp nhận phản ánh về việc cháu Đ.M.H bị cô giáo đánh chảy máu miệng, tím mông và sưng đầu. Ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Nha Trang, cho biết bà H.P. không phải là giáo viên chuyên trách, không phải giáo viên về hưu.

"Người phụ nữ này không phải là giáo viên, tuy nhiên vẫn nhận từ 2 đến 3 trẻ về nhà dạy kèm trong dịp hè. Phòng giáo dục đang phối hợp với phường Phước Hòa để xử lý theo nội dung tố cáo của phụ huynh L.Q.P.", Trưởng Phòng GD&ĐT TP Nha Trang cho hay. Bé trai bị thương khắp người sau khi đi học thêm tại nhà cô giáo - Ảnh: Báo Tiền Theo thông tin từ báo dân Trí, chị L.Q.P. thông tin do con trai chị học chậm nên chị tìm lớp học kèm dịp hè. Sau đó, có người giới thiệu chị đưa con đến học tại lớp của cô H.P.

"Hôm qua, khi tôi đón con về thì bé nói đau mông, không ngồi được, đòi đứng về phía trước. Về nhà, gia đình phát hiện miệng con chảy máu, gặng hỏi thì con nói con bị cô giáo đánh vì không thuộc bài. Kiểm tra thêm, tôi thấy con bị nhiều vết bầm tím ở mông, sưng đỏ ở đầu", chị P. kể lại. Sau khi phát hiện sự việc, chị P. trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa H. đi giám định thương tật. Nữ phụ huynh này cho biết thêm, cô H.P. đã liên lạc, xin lỗi gia đình và cho rằng nguyên nhân đánh H. là do em này không tập trung học. Cháu bé được đưa đi bệnh viện để giám định thương tật - Ảnh: Báo Dân Trí Liên quan đến vụ việc, bà H.P. thừa nhận có dùng thước gỗ đánh vào mông của H., không đánh em này ở miệng và đầu. "Cháu ham chơi, không tập trung và hay quậy phá bạn học. Bài vở thì ít khi nào thuộc, nên hôm đó tôi có nóng giận, dùng thước để đánh vào mông cháu. Tôi chỉ muốn cháu tập trung học tập thôi", bà H.P. nói về vụ việc.

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