Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị một chủ tiệm Spa 2 lần đánh ghen rồi cắt tóc và quay video đăng lên mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 30/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, xử lý Đào Thị Huệ (26 tuổi, quê Phú Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Dựa vào điều tra ban đầu, Đào Thị Huệ có chồng là anh Lê Văn Đ (30 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Thuận An). Anh Đ cũng là chủ quán karaoke và quán ăn tại phường Bình Hoà, TP Thuận An. Thời gian gần đây, Huệ nghi ngờ thiếu nữ tên P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp, là nhân viên phục vụ tự do cho các quán ăn, có quen biết với anh Đ) quan hệ với chồng mình nên ghen tuông.

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ tiệm spa đánh ghen, cắt tóc quay video đăng lên mạng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào tối ngày 24/6, Huệ nhắn tin kêu em N tới quán ăn của chồng tại P.Bình Hoà, sau đó dùng guốc đánh vào đầu của N. Vụ việc làm em N bị thương ở đầu phải khâu 3 mũi, bầm mắt và trầy xước ở trán.

Đến tối 25/6, Huệ tiếp tục kêu N tới tiệm spa của mình trong KDC Việt Sing, P.An Phú rồi dùng tay đánh vào mặt N, và dùng kéo cắt tóc N, mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin. Cả hai lần, Huệ đều kêu người quay video lại sau đó đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình.

Vết thương trên đầu của N. - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Ngay khi nắm được thông tin, Công an P.Bình Hoà (nơi đánh ghen lần 1) và Công an P.An Phú (nơi đánh ghen lần 2) cùng Công an TP Thuận An đã vào cuộc làm việc với những người liên quan.

Hiện tại, Công an TP Thuận An đang xác minh, điều tra Huệ về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Do Huệ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh.

