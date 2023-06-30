Mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo vụ một cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/6, mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo vụ một cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành.

Cụ thể trong đoạn tin nhắn trên mạng xã hội Zalo được chụp lại cho thấy phụ huynh cháu bé 9 tuổi có con bị chậm phát triển (dạng tăng động giảm chú ý) nên gia đình nhờ giáo viên dạy can thiệp dịp nghỉ hè. Theo chia sẻ, người này nhờ giáo viên can thiệp mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tiếng 200.000 đồng với số tiền 13 triệu đồng/tháng.

Theo người này chia sẻ, địa chỉ nơi con mình học ở toà nhà số 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cùng với đó là hình ảnh cháu bé cùng nhiều vết bầm tím vùng mông cùng một số vết thâm tím trên cơ thể.

Thông tin và hình ảnh một cháu bé 9 tuổi chậm phát triển nghi bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bài viết sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã được chia sẻ rầm rộ. Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng nhiều người cho rằng nếu cô giáo có hành vi với trẻ nhỏ mà lại là trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cần vào cuộc ngay để bảo vệ em nhỏ.

Vụ việc này đang được công an điều tra làm rõ - Ảnh: Báo Dân Việt

Liên quan đến sự việc trên, sáng 30/6, một lãnh đạo UBND P.Phương Liệt cho biết chính quyền đã nắm được thông tin mạng xã hội đăng tải, đồng thời đang yêu cầu Công an P.Phương Liệt báo cáo.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an P.Phương Liệt cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc trên từ ngày 26/6. "Đơn vị đã giao cho cán bộ phụ trách hình sự trực tiếp xác minh làm rõ và sẽ thông tin cụ thể sau", vị lãnh đạo nói.

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