Chồng đóng cửa không cho vào nhà, người phụ nữ ngồi giữa đường khiến nhiều tài xế thót tim

Nhiều người chạy xe máy và ô tô đã lạc tay lái, suýt gây tai nạn khi bất ngờ tránh người phụ nữ ngồi giữa đường đoạn gần cầu Phú Thuận, đường An Dương Vương, thuộc ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 19h ngày 1/7, nhiều người chạy xe máy và ô tô trên đường An Dương Vương đoạn gần cầu Phú Thuận (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) suýt gây tai nạn khi phải bất ngờ tránh người phụ nữ bất ngờ ngồi giữa đường.

Cụ thể, nh Lý Hoa (ngụ TP Sóc Trăng) cho biết, lúc đó trời mưa, anh chở vợ con từ huyện Mỹ Xuyên về TP Sóc Trăng. Khi đến gần cầu Phú Thuận, anh bị lạc tay lái, suýt lao xe xuống ruộng vì bất ngờ tránh người phụ nữ mặc quần áo màu đen ngồi giữa đường.

Người phụ nữ ngoài đường lúc trời tối khiến nhiều xe suýt đâm vào - Ảnh: Báo An Toàn giao thông

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo An Toàn giao thông, anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ TP Sóc Trăng, điều khiển ô tô từ Mỹ Xuyên về Sóc Trăng cũng lạc tay lái, xe va chạm nhẹ vào một cây xanh ven đường vì tránh người phụ nữ này.

Những người đi đường thấy nguy hiểm khi có nhiều phương tiện tham gia giao thông suýt tông vào người phụ nữ nên dừng xe, khuyên người này đi vào nhà nhưng không được.

Có người kéo người phụ nữ vào lề đường, nhưng lát sau cô này lại ra ngồi tiếp và nói rằng chồng đóng cửa không cho vào nhà nên muốn tìm cái chết.

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