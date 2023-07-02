Chồng đóng cửa không cho vào nhà, người phụ nữ ngồi giữa đường khiến nhiều tài xế thót tim

Đời sống 02/07/2023 08:44

Nhiều người chạy xe máy và ô tô đã lạc tay lái, suýt gây tai nạn khi bất ngờ tránh người phụ nữ ngồi giữa đường đoạn gần cầu Phú Thuận, đường An Dương Vương, thuộc ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 19h ngày 1/7, nhiều người chạy xe máy và ô tô trên đường An Dương Vương đoạn gần cầu Phú Thuận (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) suýt gây tai nạn khi phải bất ngờ tránh người phụ nữ bất ngờ ngồi giữa đường.

Cụ thể, nh Lý Hoa (ngụ TP Sóc Trăng) cho biết, lúc đó trời mưa, anh chở vợ con từ huyện Mỹ Xuyên về TP Sóc Trăng. Khi đến gần cầu Phú Thuận, anh bị lạc tay lái, suýt lao xe xuống ruộng vì bất ngờ tránh người phụ nữ mặc quần áo màu đen ngồi giữa đường.

Chồng đóng cửa không cho vào nhà, người phụ nữ ngồi giữa đường khiến nhiều tài xế thót tim - Ảnh 1
Người phụ nữ ngoài đường lúc trời tối khiến nhiều xe suýt đâm vào - Ảnh: Báo An Toàn giao thông

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo An Toàn giao thông, anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ TP Sóc Trăng, điều khiển ô tô từ Mỹ Xuyên về Sóc Trăng cũng lạc tay lái, xe va chạm nhẹ vào một cây xanh ven đường vì tránh người phụ nữ này.

Những người đi đường thấy nguy hiểm khi có nhiều phương tiện tham gia giao thông suýt tông vào người phụ nữ nên dừng xe, khuyên người này đi vào nhà nhưng không được.

Có người kéo người phụ nữ vào lề đường, nhưng lát sau cô này lại ra ngồi tiếp và nói rằng chồng đóng cửa không cho vào nhà nên muốn tìm cái chết.

Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha'

Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha'

Thiếu nữ 16 tuổi P.T.K.N. (quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa (cơ sở làm đẹp) ở phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đánh đập, cắt tóc đã chia sẻ xoay quanh vụ việc trên.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông mâu thuẫn gia đình tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 58 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 58 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ