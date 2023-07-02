Công an vào cuộc vụ cặp vợ chồng nghi bị bắn trên quốc lộ N2

Đời sống 02/07/2023 09:12

Công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh vụ việc cặp vợ chồng nghi bị cướp dùng súng bắn trên tuyến quốc lộ N2.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 1/7, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip thông tin việc cặp người chồng đi trên xe máy thì bị trúng đạn trên quốc lộ N2 do hai người lạ tấn công.

Cụ thể, qua lời kể của người chồng, vào khoảng 0h sáng 1/7, khi qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), có 2 người đàn ông chạy xe máy bám theo. Lúc này 2 người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng vật giống súng hơi bắn một phát trúng vào mũ bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Công an vào cuộc vụ cặp vợ chồng nghi bị bắn trên quốc lộ N2 - Ảnh 1Công an vào cuộc vụ cặp vợ chồng nghi bị bắn trên quốc lộ N2 - Ảnh 2
Người vợ đã được sơ cứu băng bó vết thương tại quán giải khát ven đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao. Nhanh tay, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven Quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa để sơ cứu vết thương.

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Vết thủng trên mũ bảo hiểm do đạn bắn gây ra - Ảnh: Báo Lao Động

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nón bảo hiểm của người chồng bị một vết như bị trúng đạn, còn 1 vết trầy do trúng đạn, bắp chân trái của người vợ bị trúng chảy máu, nghi do súng hơi gây ra.

Một người đi trên xe cứu hộ đã quay clip và thông tin lên Facebook. Rất nhiều người đã khuyên đôi vợ chồng trình báo công an nhưng họ vẫn đi Bình Dương.

Sáng ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết chưa nhận được trình báo về vụ việc, tuy nhiên đã nắm được thông tin này trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh, điều tra.

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