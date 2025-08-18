Đang ôm ấp vợ trong tay, hình cưới bỗng tuột xuống, tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Tâm sự 18/08/2025 15:40

Khi biết vợ đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là vợ tôi. Tôi hỏi vợ vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của vợ tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất.

Tôi và vợ lấy nhau được hơn 2 năm, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con là vì vợ tôi chưa muốn sinh. Tôi ban đầu cũng không thúc giục vợ, vì dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Nhưng gần đây vợ tôi bất ngờ đồng ý, hào hứng lên kế hoạch có con làm tôi mừng lắm.

Tối hôm đó sau 2 tuần xa vợ vì đi công tác, tôi háo hức về nhà để gần gũi vợ. Vợ tôi cũng chuẩn bị từ trước, đợi chồng trong phòng ngủ. Tôi và vợ say mê quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách. Chắc vì quá sung sức nên tấm hình cưới treo phía trên bỗng tuột xuống một bên. Vì vẫn còn một bên đinh giữ lại tấm hình cưới nên nó lơ lửng trên tường. Dù vậy, tôi cũng không có ý định dừng lại chuyện đang gần gũi cùng vợ.

Nhưng ngay sau đó có một tờ giấy bất ngờ rơi xuống đất. Vợ tôi vừa nhìn thấy thì tái mặt, vội né khỏi tôi, nhảy xuống giường giấu đi tờ giấy kia. Tôi thấy kì lạ, vì sao vợ tôi lại trông hoảng hốt như thế, còn không muốn tôi thấy. Tôi cố giằng lấy tờ giấy vợ đang giấu sau lưng. Sức của vợ tôi không thể bằng tôi, cô ấy đành phải đưa tôi xem.

Đang ôm ấp vợ trong tay, hình cưới bỗng tuột xuống, tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết vợ đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là vợ tôi. Tôi hỏi vợ vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của vợ tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất. Chuyện chỉ vừa xảy ra từ mấy ngày trước. Vợ tôi định giấu tôi nên giấu tờ giấy dưới tấm hình cưới, vì chỗ đó an toàn, tôi sẽ không nghi ngờ gì.

Tôi đau đầu hỏi vì sao vợ có thể vay mượn số tiền lớn như thế mà không nói với tôi? Giờ nợ nần cũng nhất quyết muốn giấu tôi? Chẳng lẽ để người ta đến siết nhà thì tôi mới được biết sao? Vợ tôi khóc lóc nói rằng vì cô ấy bị gia đình chồng khinh thường không kiếm nhiều tiền, bố mẹ lại nghèo. Cô ấy chỉ muốn thử làm ăn để chứng tỏ bản thân.

Tôi thở dài, bỏ ra khỏi phòng ngủ. Tôi thấy thất vọng, tổn thương vì vợ làm như thế. Cô ấy không tin tưởng tôi, càng không tôn trọng tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Số nợ kia quá lớn, tôi không thể tranh một lần. Tôi tuyệt vọng quá.

Qua nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động của anh rể hằng đêm

Qua nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động của anh rể hằng đêm

Lần đó tôi đậu đại học, chân ướt chân ráo lên thành phố nên ở nhờ nhà chị gái. Tôi cũng không định làm phiền cuộc sống của anh chị, chỉ định ở cỡ 5 ngày để đợi ký túc xá nhận sinh viên. Chị tôi không hề thúc giục tôi mau chóng dọn đi, chỉ nói làm gì cũng nên giữ ý tứ với anh rể.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Đời sống 13 phút trước
Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Tâm sự 29 phút trước
Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Sao quốc tế 34 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/8/2025, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp có căn Phú Quý, cập bến giàu có, vận may mỉm cười, Hồng Phúc dồi dào, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đang ôm ấp vợ trong tay, hình cưới bỗng tuột xuống, tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Đang ôm ấp vợ trong tay, hình cưới bỗng tuột xuống, tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Sau khi ly hôn chồng 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Sau khi ly hôn chồng 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Qua nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động của anh rể hằng đêm

Qua nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động của anh rể hằng đêm