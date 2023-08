Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 2/7, ông Phạm Hồng Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa xử lý, giải tỏa việc tụ tập đông người, tránh gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao trên địa bàn Diễn Yên.