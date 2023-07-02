Thông tin MỚI về vụ bố mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen ở Nghệ An

Đời sống 02/07/2023 15:01

Vụ việc xảy ra vào tối qua (30/6), trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 2/7, ông Phạm Hồng Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa xử lý, giải tỏa việc tụ tập đông người, tránh gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao trên địa bàn Diễn Yên.

 

Cụ thể, ông Phạm Hồng Văn cho biết, vụ việc xảy ra từ địa bàn khác nhưng sau đó người trên ô tô đã chạy xe qua địa bàn xã Diễn Yên. Lúc này, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã ra đường để xem gây tắc đường, nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Diễn Yên đã sớm có mặt để giải tỏa, mời những người có liên quan về giải quyết.

Người phụ nữ bị đánh ghen đã chạy vào trụ sở UBND xã Diễn Yên để lánh nạn. Khi sự việc được giải quyết, người phụ nữ đã an toàn rời đi. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, những người trong vụ đánh ghen không phải người địa phương mà ở nơi khác. 

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Hình ảnh về vụ chặn ô tô để đánh ghen - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, người vợ tên B. nghi ngờ chồng mình là anh H. và người phụ nữ tên N. có quan hệ bất chính với nhau.

Chiều tối 30/6, phát hiện chồng và tình nhân đi trên ô tô, chị B. cùng bố mẹ chồng và 2 con đi đánh ghen. Khi phát hiện ô tô đi trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Yên, Diễn Châu, chị B. và gia đình đã chặn lại yêu cầu hai người kia xuống xe nói chuyện.

Lúc này, người điều khiển ô tô không dừng xe nên bị mẹ chồng chị B. đánh. Chị B. sau đó trèo hẳn trên nắp capo nhưng người trong xe vẫn điều khiển xe di chuyển, bất chấp sự phản đối của người đi đường. Sau đó, người chồng kéo vợ xuống cho nhân tình lái xe đi. Tiếp tục bị chị B. và người đàn ông lớn tuổi được cho là bố chồng chặn lại nhưng người phụ nữ không dừng xe, chở theo cả bố chồng chị B. trên nắp capo.

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Người đàn ông lớn tuổi được cho là bố chồng chị B. bị hất lên nắp capo - Ảnh: Báo Dân Trí

Đỉnh điểm, người phụ nữ lái xe với tốc độ khá lớn đi từ quốc lộ 1 rẽ vào hướng chợ Sy, thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Lúc này, bố chồng chị B. đang bám trên nắp capo. Người đi đường la hét cho rằng hành động của người phụ nữ trong xe là "giết người".

Đoạn clip sau đó thể hiện chị B. và người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng và 2 con gái đuổi kịp xe ô tô. Lúc này người bố chồng đã xuống được khỏi nắp capo, người chồng lại lên xe bồ di chuyển tiếp.

Chị B. tiếp tục nhờ người chở bằng xe máy đuổi theo. Sau đó bố mẹ chồng và 2 con chị cũng đến địa điểm này. Tại đây, người phụ nữ tên N. vẫn "cố thủ" trong ô tô. Hai bên đã có nhiều lời lẽ mạt sát, xúc phạm nhau. Trong khi chị B. tố chồng bạc tình, cặp bồ, phá vỡ hạnh phúc gia đình thì anh H. cho rằng vợ "chửa hoang", bắt anh này đổ vỏ. Chị B. sau đó yêu cầu bố mẹ của chị N. đến giải quyết.

Theo người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng chị B., con trai bà và người phụ nữ tên N. có quan hệ bất chính hơn một năm nay. Anh H. bỏ bê gia đình, bán cả xe ô tô để đi theo nhân tình bất chấp sự khuyên can, ngăn cản của gia đình.

Trong thời gian đó, chị B. vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc bố mẹ chồng và 2 con. Sự việc hôm nay là tình cờ bắt gặp, không phải chị B. theo dõi để đánh ghen với "tiểu tam". Thời điểm này, chị B. và anh H. đang là vợ chồng hợp pháp.

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân khiến giao thông tại các vị trí xảy ra chặn xe bị ách tắc cục bộ. Một số người đi đường khuyên chị B. bình tĩnh, tránh để xảy ra các tình huống vi phạm pháp luật.

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