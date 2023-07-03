Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị đồng nghiệp đánh chấn thương phần mềm, vùng mặt sưng tấy

Đời sống 03/07/2023 06:05

Nguyễn T.H. (SN 1988) đã ném dép vào mặt và đánh nữ đồng nghiệp gây thương tích phải nhập viện.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 1/7, tại phòng làm việc của Đội Kinh doanh dịch vụ thuộc Điện lực Lộc Hà (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị H. (SN 1980, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang in danh sách để tiến hành đi thu tiền điện thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn T.H. (SN 1988, quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An).

Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, Nguyễn T.H. ném dép vào mặt và nhảy vào đấm thẳng vào vùng mắt chị H. gây thâm tím. Sau khi vụ việc xảy ra, do chị H. bị choáng nên đồng nghiệp đã gọi cho người nhà đến đón về nhập viện.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị đồng nghiệp đánh chấn thương phần mềm, vùng mặt sưng tấy - Ảnh 1
Chị H. bị đồng nghiệp hành hung dẫn đến thâm mắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, một cán bộ chứng kiến vụ việc cho biết, nhóm của chị H. có 4 người nhưng vào sáng 1/7 đều bận cả. Do còn nhiều hộ dân nợ tiền điện, hơn nữa vì chưa quen thuộc địa bàn nên chị H. gọi thêm một người làm hợp đồng đi cùng (đi ngày nào thì chấm công ngày đó).

Dù không phải nhiệm vụ của mình nhưng anh Nguyễn T.H. đã phản đối rồi dẫn đến xô xát. Anh Nguyễn T.H. đã cầm dép ném vào mặt chị H. Không dừng lại ở đó, Nguyễn T.H. còn nhảy vào một tay nắm búi tóc, tay còn lại đấm thẳng vào vùng mắt chị H..

Cũng theo vị cán bộ này, thời gian qua do vợ chồng không được hoà thuận nên Nguyễn T.H. ôm chăn màn đến ở tại phòng làm việc chung của Đội Kinh doanh dịch vụ gây ảnh hưởng đến công việc.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị H. nhập viện vào lúc 15h50 ngày 1/7, sau đó được chuyển lên Khoa Răng Hàm Mặt trong tình trạng chấn thương phần mềm, vùng mặt sưng tấy.

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