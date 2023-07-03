Nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở TP.HCM khiến người dân ôm quần áo tháo chạy

Đời sống 03/07/2023 15:36

Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trọ trên đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 11h30 cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phát hiện một phòng trọ bốc cháy nên hô hoán cứu hỏa.

Nhiều nhân viên của bãi giữ xe ô tô gần đó huy động các bình chữa cháy cá nhân để dập lửa nhưng không thành.

Nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở TP.HCM khiến người dân ôm quần áo tháo chạy - Ảnh 1
Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Lo sợ cháy lan, các ô tô trong bãi giữ xe được người dân di chuyển ra khu vực an toàn. Một số người thuê trọ gần đó cũng ôm quần áo, tài sản đưa đi nơi khác. Người phụ nữ thuê phòng chia sẻ: “Vợ chồng tôi thuê phòng trọ này đã lâu. Tôi đang đi mua ve chai thì người thân báo phòng trọ bị cháy nên tức tốc chạy về. Áo quần, đồ đạc bên trong bị hư hỏng hết rồi”.

Nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở TP.HCM khiến người dân ôm quần áo tháo chạy - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên
Nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở TP.HCM khiến người dân ôm quần áo tháo chạy - Ảnh 3
Người dân gần phòng trọ ôm áo quần tháo chạy- Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

 

Sau hơn một giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

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