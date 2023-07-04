Bình Phước: Đi làm về, vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ

Đời sống 04/07/2023 10:59

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ vào chiều tối cùng ngày tại khu nhà trọ ở ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ vào chiều tối cùng ngày tại khu nhà trọ ở ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài.

Cụ thể, anh T.K.L (30 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) và vợ đến thuê phòng trọ tại ấp 3, xã Tiến Hưng để đi làm công nhân tại KCN Đồng Xoài III.

 

Khoảng 17 giờ cùng ngày, vợ anh T.K.L đi làm về, thấy cửa phòng trọ đóng, gọi nhiều lần không thấy chồng trả lời, nhưng có tiếng con nhỏ khóc bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, vợ anh T.K.L gọi người dân xung quanh đến giúp phá cửa phòng.

 

Khi cửa mở ra, thấy người chồng tử vong trong tư thế treo cổ với sợi dây dù màu xám. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh L. đã tử vong từ trước. Nguyên nhân vụ người chồng tử vong trong tư thế treo cổ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, Vào sáng 28/6, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến 4 người trong một gia đình tại xã N’Thol Hạ (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) tử vong tại nhà.

Cụ thể, chiều tối 27/6, khi đi làm về, chị T. phát hiện chồng và 3 người con đã tử vong trong tư thế treo cổ. Các nạn nhân được xác định là ông L.Đ.C. (33 tuổi) cùng 3 cháu nhỏ lần lượt 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi. Trong số 3 cháu nhỏ tử vong có 2 cháu là con ruột của ông C. và bà T., một cháu là con riêng của bà T.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo lực lượng tới phong tỏa hiện trường. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

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