UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 3/7, UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TPHCM) phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 1/7, người dân đi ngang qua căn nhà trên đường số 26, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh phát hiện bé trai sơ sinh khoảng 7 đến 15 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Bé trai được quấn trong chiếc khăn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại thời điểm phát hiện, bé trai trong trạng thái sức khỏe bình thường được đặt trong giỏ màu hồng, bên ngoài quấn khăn màu xanh nước biển. Bé mặc áo trắng, mang bỉm kèm một ít đồ sơ sinh.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, cho biết khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi, người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Các đơn vị liên quan đã kiểm tra bé, ghi nhận không phát hiện dị tật bên ngoài, sức khỏe bé tốt.

Kể từ ngày ra thông báo nếu không nhận được thông tin của bé trai, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ làm các thủ tục theo quy định của pháp luật - Ảnh: Báo Dân trí

UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tiếp nhận thông tin và đưa bé trai về cơ sở y tế phường chăm sóc đồng thời thông báo, ai là cha, mẹ hoặc người thân của bé trai trên hãy liên hệ cán bộ trẻ em phường qua số điện thoại 0327.688.645.

Trong 7 ngày, kể từ ngày ra thông báo nếu không nhận được thông tin của bé trai, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

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