Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM

Đời sống 04/07/2023 06:06

UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 3/7, UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TPHCM) phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 1/7, người dân đi ngang qua căn nhà trên đường số 26, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh phát hiện bé trai sơ sinh khoảng 7 đến 15 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 1
Bé trai được quấn trong chiếc khăn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại thời điểm phát hiện, bé trai trong trạng thái sức khỏe bình thường được đặt trong giỏ màu hồng, bên ngoài quấn khăn màu xanh nước biển. Bé mặc áo trắng, mang bỉm kèm một ít đồ sơ sinh.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, cho biết khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi, người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Các đơn vị liên quan đã kiểm tra bé, ghi nhận không phát hiện dị tật bên ngoài, sức khỏe bé tốt.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 2
Kể từ ngày ra thông báo nếu không nhận được thông tin của bé trai, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ làm các thủ tục theo quy định của pháp luật - Ảnh: Báo Dân trí

UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tiếp nhận thông tin và đưa bé trai về cơ sở y tế phường chăm sóc đồng thời thông báo, ai là cha, mẹ hoặc người thân của bé trai trên hãy liên hệ cán bộ trẻ em phường qua số điện thoại 0327.688.645.

Trong 7 ngày, kể từ ngày ra thông báo nếu không nhận được thông tin của bé trai, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chồng qua đời đã lâu mà chưa tiến thêm bước nữa, nữa đêm tá hỏa khi người đàn ông lạ trèo lên giường ngủ, chân tay run rẩy cho tới khi anh ta lên tiếng nói

Chồng qua đời đã lâu mà chưa tiến thêm bước nữa, nữa đêm tá hỏa khi người đàn ông lạ trèo lên giường ngủ, chân tay run rẩy cho tới khi anh ta lên tiếng nói

Giữa tôi với chồng quá cố có đứa con gái chung năm nay cũng lớp 6 rồi. Nhờ tôi làm chỗ dựa vững chắc mà con bé cũng đã vượt qua phần nào nỗi đau mất bố.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ bị bỏ rơi tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 8 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 8 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ