Phá 'chuồng cọp', người dân giải cứu 3 người kẹt trong nhà cháy ở TP.HCM

Vào sáng ngày 4/7, người dân hợp sức phá rào sắt ở lầu một giải cứu 2 vợ chồng, 1 trẻ em đang mắc kẹt.

Theo thông tin từ VNExpress, gần 6h ngày 4/7, khói lửa bùng lên tại tầng trệt của căn nhà hai tầng trên đường TA16, phường Thới An, quận 12, TP HCM. Khi đó, anh Nguyễn Phi Hùng, 42 tuổi, cùng vợ và con gái (3 tuổi) đang ngủ trong phòng ở lầu một.

Nhiều người dân xung quanh dùng bình chữa cháy dập lửa song bất thành do cửa khóa trái nên không thể tiếp cận bên trong.

Giây phút người dân cứu vợ chồng cùng con gái kẹt trong căn nhà bốc cháy ở TPHCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ít phút sau, lửa lan sang đồ nội thất, hai xe máy nên bùng lên dữ dội, bao trùm tầng trệt, khói đen mù mịt. Ba người trong nhà chạy ra ban công kêu cứu. Hàng xóm leo lên mái tôn, dùng búa khóa chốt, kéo hàng rào sắt tạo khoảng hở để các nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng bị ám khói đen.

Cùng lúc cứu người, hơn chục cảnh sát cứu hỏa đã kéo vòi rồng dập lửa từ cửa chính. Đám cháy được khống chế sau 15 phút song đã thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Đồ đạc bị thiêu rụi sau vụ cháy - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Cung Quảng Hà - chủ tịch UBND phường Thới An (quận 12) - cho biết ba người trong gia đình anh H. sau khi được cứu ra ngoài đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của ba người trên đều ổn định. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

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