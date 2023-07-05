Thót tim giải cứu cụ bà 80 tuổi khỏi đám cháy ở Tiền Giang

Đời sống 05/07/2023 07:29

Đám cháy xuất phát từ một căn nhà trong một con hẻm thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào 19h40 ngày 4/7, nhiều người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ căn nhà nằm cuối hẻm nhỏ, thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang). Lập tức, nhiều người hô hoán và điện báo cơ quan chức năng.

 

Thời điểm lửa bùng phát mạnh, trong căn nhà có một cụ bà khoảng 80 tuổi và một bé trai khoảng 10 tuổi. Tuy nhiên, do cụ bà chân yếu nên hàng xóm nhanh chóng lao vào nhà khiêng cụ ra ngoài an toàn. Bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh.

Thót tim giải cứu cụ bà 80 tuổi khỏi đám cháy ở Tiền Giang - Ảnh 1
Ngọn lửa bốc cháy từ căn nhà trong hẻm nhỏ - Ảnh: VTV News
Thót tim giải cứu cụ bà 80 tuổi khỏi đám cháy ở Tiền Giang - Ảnh 2
Lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương nhanh chóng dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Tanh Niên

Theo thông tin từ VTV News, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an xã Đạo Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành chữa cháy. Không lâu sau đó, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không cháy lan sang những nhà liền kề.

Hiện, cơ quan chức năng Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

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Trên đường trở về nhà sau khi dự thi đại học, hai chiến sĩ nghĩa vụ công an đã phát hiện đối tượng trộm, nhanh trí cùng tài xế bám theo truy bắt và khống chế đối tượng.

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