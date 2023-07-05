Mưa lớn làm sập nhà, 2 vợ chồng ở Hà Giang tử vong thương tâm

Đời sống 05/07/2023 11:15

Rạng sáng 5/7, một ngôi nhà ở huyện Hoàng Su Phì đã bị đổ sập làm 2 vợ chồng ông Lý Văn Thắng tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 5/7, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, rạng sáng cùng ngày, mưa lớn đã gây sạt lở, sập nhà làm 2 người chết tại thôn Ngầm Đăng Vài 1, xã Ngầm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì.

Nạn nhân là hai vợ chồng ông Lý Văn Thắng (SN 1962) và bà Vàng Thị Thưởng (SN 1966).

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to từ ngày 3 - 4/7, trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương gây thiệt hại 19ha lúa, một số gia súc, ao cá bị ngập; sạt lở 2000m3 đất đá tuyến đường giao thông liên xã.

Mưa lớn làm sập nhà, 2 vợ chồng ở Hà Giang tử vong thương tâm - Ảnh 1
Sạt lở ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, ngày 3/7 đã xảy ra 2 điểm sạt lở với chiều dài 50m (kênh Đào, huyện Châu Phú 5m; kênh Mương Sung, huyện Chợ Mới 45m). Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông và đánh giá mức độ thiệt hại.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Ngày và đêm 5/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào sáng và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngoài ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị, thời gian tới các đơn vị thực hiện công điện số 607/CĐ-TTg ngày 1/7 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ; công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29.6 về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc triển khai thực hiện công văn số 246/VPTT ngày 3/7 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

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