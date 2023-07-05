Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự chết người chưa rõ nguyên nhân để điều tra vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 5/7, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự chết người chưa rõ nguyên nhân để điều tra vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi bảo mẫu chăm sóc tại một khu chung cư trên địa bàn.

Chị N.B.H. (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội, là mẹ của nạn nhân) cho biết, vào tối 9/1, người phụ nữ này bị ốm nên thuê chị C.U.V. chăm sóc con trai. Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, không có dấu hiệu bất thường.

8h sáng hôm sau, chị V. gọi điện cho chị H. nói rằng bé trai bị sặc sữa nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện kết luận nạn nhân đã tử vong.

Bé trai 7 tháng tuổi tử vong sau khi ở với bảo mẫu - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, quá uất ức trước sự ra đi đột ngột của con trai, chị Hằng làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong tháng 1, lực lượng pháp y đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

bên cạnh đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình nạn nhân, cho biết ngày 17/1, ông và gia đình của bé trai đã làm việc với Công an huyện Gia Lâm.

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