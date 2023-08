Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa ngày 5/7, vợ chồng anh VHT (38 tuổi) và chị NTL (33 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) ra sông Tiên (đoạn qua thôn An Phú), cách nhà khoảng 500m bắt hến. Do không có người trông coi con nhỏ, hai vợ chồng dắt theo cả ba con ruột (anh đầu 9 tuổi, giữa 8 tuổi, út 6 tuổi) đi cùng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hai vợ chồng đang bắt hến thì nhìn lại không thấy các con nên hô hoán, tìm kiếm. Một lúc sau, vợ chồng anh T phát hiện cả ba anh em đã tử vong. Hiện thi thể các cháu đã được chính quyền địa phương cùng người dân đưa về nhà lo hậu sự.