3 anh em ruột đuối nước tử vong khi theo cha mẹ đi bắt hến

Đời sống 05/07/2023 15:04

Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng, ba anh em ruột tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa ngày 5/7, vợ chồng anh VHT (38 tuổi) và chị NTL (33 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) ra sông Tiên (đoạn qua thôn An Phú), cách nhà khoảng 500m bắt hến. Do không có người trông coi con nhỏ, hai vợ chồng dắt theo cả ba con ruột (anh đầu 9 tuổi, giữa 8 tuổi, út 6 tuổi) đi cùng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hai vợ chồng đang bắt hến thì nhìn lại không thấy các con nên hô hoán, tìm kiếm. Một lúc sau, vợ chồng anh T phát hiện cả ba anh em đã tử vong. Hiện thi thể các cháu đã được chính quyền địa phương cùng người dân đưa về nhà lo hậu sự.

Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình anh T hết sức khó khăn. Bà nội các cháu lâm bệnh nặng, nằm một chỗ. Hai vợ chồng ở quê thường ra sông bắt hến kiếm tiền trang trải qua ngày.

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Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân địa phương dựng thùng quyên góp giúp gia đình lo hậu sự - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một trường hợp xảy ra tương tự vào chiều ngày 24/3, tại đập thủy lợi Đăk Yên, thuộc Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Vào thời điểm trên, hai chị em Lê Đặng Thủy Trúc, 12 tuổi học sinh lớp 6 và Lê Đặng Thủy Tiên, 10 tuổi học sinh lớp 4 theo phụ ba mẹ bắt hến tại đập thủy lợi Đăk Yên. Trong quá trình bắt hến cùng ba mẹ, không may 2 cháu trượt chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước.

Nhận được tin báo về vụ đuối nước, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Kon Tum đã tới hiện trường thực hiện công tác tìm kiến cứu nạn, sau khoảng 2 tiếng thì tìm thấy thi thể 2 cháu.

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Thi thể 2 cháu nhỏ được tìm thấy sau khoảng 2 tiếng xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: VOV

 

Hoàn cảnh gia đình 2 cháu nhỏ bị đuối nước rất khó khăn, bố mẹ đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 cháu, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phường Trần Hưng Đạo, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum hỗ trợ đưa thi thể 2 cháu về nhà lo hậu sự và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

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Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên xảy ra vào khoảng gần 7h ngày 5/7.

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