Chở vợ đi làm thì va chạm với xe máy, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch

Đời sống 05/07/2023 13:06

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên xảy ra vào khoảng gần 7h ngày 5/7.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, một lãnh đạo xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ TNGT khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương. Sau tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng thương vong, tài xế rời khỏi hiện trường.

Vào thời gian trên, xe máy mang BKS 38C1-354.xx do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển đã va chạm với chiếc xe máy do ông Lô Văn T. điều khiển chở vợ là bà Lương Thị L. (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đi làm.

Chở vợ đi làm thì va chạm với xe máy, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, bà L. và người đàn ông đi xe máy bị thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang lược cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự xảy ra vào sáng 5/7, đại diện Công an huyện Hướng Hóa xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 4/7, 2 xe máy mang biển kiểm soát 74H1-351.XX và 74F1-352.XX di chuyển với tốc độ cao xảy ra va chạm trên đường Hùng Vương nối dài đoạn qua khóm 7 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Chở vợ đi làm thì va chạm với xe máy, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch - Ảnh 2
Hai xe máy va chạm trong đêm ở miền núi Quảng Trị, 5 người thương vong - Ảnh: VTC News

 

Vụ tai nạn khiến 2 môtô biến dạng, Hồ Văn C. (24 tuổi, trú tại thôn Cóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa) chết tại chỗ; Hồ Văn Th. (14 tuổi, thôn Mới, xã Hướng Linh); Hồ Văn T. (19 tuổi, trú tại thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa); Hồ Văn M. (36 tuổi, trú tại thôn Cóc, xã Hướng Linh); Hồ Văn L. (15 tuổi, trú tại thôn Trằm, xã Hướng Tân) bị thương.

Sau vụ tai nạn, cả 4 người được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, trong đó 2 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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