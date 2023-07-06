Thiếu nữ 19 tuổi kể lại vụ bị đôi nam nữ đấm liên tiếp vào mặt: 'Em đã nhận sai nhưng vẫn bị hành hung khoảng 5 phút'

Đời sống 06/07/2023 06:06

Ngày 5/7, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip với nội dung đôi nam nữ đánh cô gái ở Hậu Giang bằng tay, nón bảo hiểm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ thiếu nữ bị hành hung giữa đường ở Hậu Giang, vào chiều 5/7, nạn nhân là Đ.T.T.L. (19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang). Sau gần 2 ngày nằm viện, sức khỏe của L. đã hồi phục, không còn nôn ói. 

Nạn nhân cho biết, chị và vợ chồng trẻ là K. (19 tuổi) và T. (21 tuổi, đều trú tại TP Vị Thanh) có quen biết nhau. Trước đây L. và K. là bạn bè nhưng nay không còn thân thiết. L. gọi K. là "nó", K. không đồng ý với cách xưng hô này nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Hơn 21h ngày 3/7, K. cùng chồng đến nhà nghỉ T.T. (phường 4, TP Vị Thanh) kêu L. xuống nói chuyện.

Thiếu nữ cho biết, dù đã xin lỗi K. nhưng K. không đồng ý, bắt bẻ rằng L. hỗn, bắt xin lỗi tiếp. "Khi gặp mặt em đã nhận sai nhưng vẫn bị đánh. Họ hành hung em khoảng 5 phút", thiếu nữ sợ hãi kể lại. 

Theo L., vì bị 2 người tấn công nên em không đủ sức chống trả, xung quanh cũng không quen biết ai để cầu cứu. Cô gái 19 tuổi chỉ có thể dùng tay đỡ những cú đấm liên tiếp của chồng K. Đánh L. xong, đôi nam nữ chạy xe rời đi. Sáng 4/7, gia đình hay tin nên tức tốc đưa cô gái đến trình báo công an. Cùng hôm đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện giám định thương tật, kiểm tra các vết thương. 

Thiếu nữ 19 tuổi kể lại vụ bị đôi nam nữ đấm liên tiếp vào mặt: 'Em đã nhận sai nhưng vẫn bị hành hung khoảng 5 phút' - Ảnh 1
L. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang - Ảnh: Báo Dân trí

Bà Nguyễn Thị Nga (62 tuổi, bà ngoại L.) kể, hôm đầu tiên phần đầu của cháu gái bà sưng nhiều chỗ ở mắt, má, sau gáy... L. được bà ngoại chăm sóc từ nhỏ, cha mẹ đi làm ở Bình Dương thỉnh thoảng về thăm. Trước đây L. có học nghề nhưng đã thôi học. 

Đại diện Công an TP Vị Thanh cho biết đã triệu tập đôi nam nữ hành hung L. lên làm việc. Bước đầu cả hai khai nhận do mâu thuẫn nên gây ra sự việc. "Chúng tôi đang chờ kết quả giám định để xử lý theo đúng quy định pháp luật", vị lãnh đạo Công an TP Vị Thanh cho hay.

Thiếu nữ 19 tuổi kể lại vụ bị đôi nam nữ đấm liên tiếp vào mặt: 'Em đã nhận sai nhưng vẫn bị hành hung khoảng 5 phút' - Ảnh 2
Đôi nam nữ đánh cô gái nhiều lần bằng tay, nón bảo hiểm - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, tài khoản Facebook tên T.K. đăng tải đoạn clip dài 46 giây với nội dung "Anh chị em chia sẻ giùm, nhỏ cháu em bị 2 vợ chồng đánh đang nhập viện ở Hậu Giang".

Theo hình ảnh clip, một người đàn ông cao lớn tay trái giữ chặt cô gái, tay phải vung nắm đấm tới tấp vào mặt nạn nhân.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm nón bảo hiểm tiến lại, vừa nói vừa đập nón vào đầu thiếu nữ. Địa điểm xảy ra sự việc ở đoạn đường vắng, được cho là tại phường 4, TP Vị Thanh.

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