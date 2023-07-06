Ngôi nhà cấp bốn nằm bên đường đã nghi ngút khói hương. Ba chiếc quan tài đựng thi thể 3 em nhỏ đặt giữa nhà. Chị Nguyễn Thị Lộc (mẹ của ba nạn nhân) đã không thể khóc được nữa, cũng không đủ sức đứng vững, chị thẫn thờ nằm cạnh ba chiếc quan tài.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 6/7, rất nhiều người dân làng xóm đến chia buồn cùng vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc ở thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa mất cùng lúc 3 người con khi đang cào hến trên sông Khang. Cả 3 đứa con của anh chị mới 9 tuổi, 8 tuổi và 6 tuổi không may bị đuối nước thương tâm vào trưa 5/7.

“Hai ngày nay nó chẳng ăn uống gì, khóc cạn cả nước mắt trước nỗi đau quá lớn này”, bà Huỳnh Thị Sơn, 60 tuổi, một người hàng xóm, nghẹn ngào kể.

Ảnh: Báo Dân Trí

Anh Võ Hồng Tuấn đau đớn bên thi thể các con - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhà anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo. Mẹ già bị tai nạn nằm một chỗ suốt 9 năm nay. Hai vợ chồng thất nghiệp đi làm thuê để trang trải cuộc sống nuôi cha mẹ già cùng 3 con nhỏ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Võ Văn Đức, ông nội của 3 cháu nhỏ vắn số, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: "Vợ chồng con tôi lo làm ăn quanh năm, ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền lo trang trải cuộc sống gia đình, nuôi 3 con nhỏ ăn học, vợ tôi bị tai nạn giao thông nằm một chỗ hơn 10 năm qua cũng được vợ chồng nó chăm sóc".

Ông Đức kể thêm, sáng qua (5/7), ông còn thấy vợ chồng con trai cùng 3 cháu nội ngồi ăn mì tôm, chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Sau đó vợ chồng anh Tuấn dẫn 3 con ra bờ sông đãi hến.

Đến khoảng 11h30, ông nghe bà con hàng xóm báo 3 cháu nội ông bị đuối nước tử vong. Lúc đầu ông không tin đó là sự thật cho đến khi ông chạy ra bờ sông, chứng kiến các cháu nội của ông được người dân đưa từ dưới sông lên nằm bất động trên bờ. Quá đau xót khi chứng kiến cảnh này, ông không đứng vững...

Nhắc đến các con, anh Võ Hồng Tuấn nói trong tiếng nấc nghẹn: "Lỗi tại ba mẹ không chú ý đến các con, ba mẹ có lỗi với các con nhiều lắm…".

Nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Anh Tuấn kể, sáng 5/7, sau khi cả nhà ăn mì tôm, vợ chồng anh ra sông để cào đãi hến, dẫn theo 3 con nhỏ. Trong lúc vợ chồng anh Tuấn đãi hến, các cháu vui đùa ở ghềnh đá, không may cả 3 trượt chân ngã xuống vùng nước sâu mất tích. Khi vợ chồng anh không nhìn thấy các con, hoảng hốt tìm kiếm, lúc vớt được các cháu lên bờ thì đều đã tử vong.

"Giờ vợ chồng tôi không còn gì nữa, tôi quá ân hận. Nỗi đau này quá lớn, tại sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này!", anh Võ Hồng Tuấn khóc nấc.

“Nó cực lắm, ngày thì đi bắt hến, đêm thì soi đèn pin đi bắt từng con ếch, con rắn về bán lấy tiền đong gạo. Người thì gầy khô, đen nhẻm vẫn lăn ra mưu sinh vậy mà giờ mất cả ba đứa con, đau thắt ruột gan, biết sống tiếp thế nào đây...”, bà Võ Thị Tám, dì của vợ chồng chị Lộc, đau đớn nói.

Bà nội các cháu nhỏ nằm liệt giường mấy năm nay - Ảnh: Báo Dân Trí

Hai ngày nay, bà con chòm xóm túc trực, xúm tay lo đám tang cho các em nhỏ. Nhiều mạnh thường quân cũng tới tận nơi chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, tạm thời trao 6 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ trẻ em và tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ.