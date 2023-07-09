Vụ tai nạn xảy ra tại đường Nguyễn Văn Trỗi giao với đường Lê Thánh Tông, thuộc khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 8/7, xe tải BKS 92C - 216.06 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng trung tâm TP Tam Kỳ đến KCN Tam Thăng thì bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BKS 92 N1 525.36.

Cú va chạm khiến chị Đ.T.G (27 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) tử vong, một người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an TP Tam Kỳ có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chị G. là công nhân may mặc tại KCN Tam Thăng, đang trên đường đi làm thì gặp nạn. Chị có 2 con nhỏ, gồm một cháu 4 tuổi, một cháu mới 18 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra vào sáng 30/5, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, một nữ công nhân quét rác đường phố vừa bị ô tô tông tử vong trong đêm.

Cụ thể, khoảng 1h khuya cùng ngày, bà Nguyễn Thị T. (SN 1968, trú thôn Tây 4, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) đang quét đường tại khu vực cầu Trần Phú (Nha Trang) thì bị một ô tô (chưa rõ biển số) tông. Cú tông mạnh làm nữ lao công bị hất văng lên bồn hoa giữa cầu, tử vong tại chỗ.

Bé gái 10 tuổi bị 20 mảnh gỗ cắm vào mặt khi ngã từ cột trụ cao xuống đất Một bé gái khoảng 10 tuổi khi vui chơi đã leo lên cột trụ cao, ngã xuống và đập mặt vào gốc cây cũ. Sau khi sự việc xảy ra, vì thấy mặt bé chỉ có một vết thương nhỏ, người nhà chủ quan không đưa đi khám ngay.

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