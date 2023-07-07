Bé gái 10 tuổi bị 20 mảnh gỗ cắm vào mặt khi ngã từ cột trụ cao xuống đất

Đời sống 07/07/2023 08:11

Một bé gái khoảng 10 tuổi khi vui chơi đã leo lên cột trụ cao, ngã xuống và đập mặt vào gốc cây cũ. Sau khi sự việc xảy ra, vì thấy mặt bé chỉ có một vết thương nhỏ, người nhà chủ quan không đưa đi khám ngay.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) chia sẻ, mùa hè là thời điểm trẻ được nghỉ học ở nhà. Nhiều trẻ vui chơi hiếu động, leo trèo mà không biết được mối hiểm nguy đang tiềm ẩn xung quanh.

Do đó, những trường hợp nhập viện vì chấn thương, tai nạn sinh hoạt  trong thời điểm này thường có xu hướng gia tăng.

Điển hình là gần đây, một bé gái khoảng 10 tuổi khi vui chơi đã leo lên cột trụ cao, ngã xuống và đập mặt vào gốc cây cũ. Sau khi sự việc xảy ra, vì thấy mặt bé chỉ có một vết thương nhỏ, người nhà chủ quan không đưa đi khám ngay. Tuy nhiên chỉ qua vài ngày, vết thương làm bé sưng đau rất nhiều và chảy mủ. Thời điểm bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1, ekip điều trị tiến hành kiểm tra và phát hiện có 20 mảnh gỗ mục cắm vào mặt bệnh nhi.

Sau khi lấy các dị vật, bác sĩ siêu âm lại kỹ lưỡng để chắc chắn không còn mảnh gỗ nào. Đến nay, khuôn mặt bệnh nhi đã dần phục hồi.

Bé gái 10 tuổi bị 20 mảnh gỗ cắm vào mặt khi ngã từ cột trụ cao xuống đất - Ảnh 1
Được nghỉ học ở nhà ngày hè, bé gái leo lên cột trụ vui chơi thì bị ngã ụp mặt vào một gốc cây mục, khiến 20 mảnh dị vật cắm vào vùng nguy hiểm - Ảnh: Báo Dân trí

Các bác sĩ phân tích, thông thường khi trẻ bị ngã, phụ huynh sẽ lo lắng việc trẻ có bị gãy tay, chân hay không mà quên mất kiểm tra các dị vật.  Với các dị vật như gốc cây mục sẽ rất bẩn, chứa nhiều vi khuẩn bên trong. Đồng thời, trẻ càng lớn, số cân nặng càng cao thì khi té, lực tác động sẽ càng nhiều hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong những tình huống nêu trên, phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, giải thích để trẻ cẩn thận leo xuống. Khi tai nạn đã xảy ra, cha mẹ tuyệt đối không bế xốc con lên. Cần kiểm tra xem trẻ có chấn thương cột sống cổ hay không rồi tiến hành nẹp, băng ép và đưa trẻ đi bệnh viện. Về lâu dài, phụ huynh phải giáo dục để con nhận biết những tình huống nguy hiểm mà tự tránh, để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, tai nạn thương tích luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào đối với trẻ em. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình và nhà trường nhằm xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ.

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